美股因中美贸易谈判希望收高 标普和纳指创七年最大周线升幅

路透纽约11月30日 - 美国股市周五收高，因投资人寄望周末中美两国元首的关键会晤就缓解贸易争端的谈判能取得进展，标普500指数和纳斯达克指数录得近七年来最大单周百分比涨幅。
道指创下两年来最大单周涨幅。美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席鲍威尔本周的言论，以及随后美联储11月会议记录，均令投资者受到鼓舞。会议记录显示，美联储未来加息将采取数据驱动、而非意识形态的方式。
美股三大股指11月均录得温和月度百分比升幅。
一位中国官员在20国集团峰会间隙对路透表示，中美官员缓解两国贸易紧张关系的谈判周五取得进展，但分歧依然存在。“共识在稳步增加，”中国外交部国际经济司司长王小龙表示。“也存在分歧，”王小龙补充说。
美国总统特朗普表示，在周六与中国国家主席习近平会晤之前，出现一些与中国会谈相关的良好迹象。“我们工作非常努力。如果我们能达成协议，那是好事。我认为他们想要。我认为我们也希望。我们拭目以待，”周六会谈的结果可能决定股市今年余下时间的表现。
“人们真正关注的三个关键问题是美联储之后会多鸽派、与中国的贸易关系将如何、以及石油市场将发生什么？”Allianz Investment Management高级市场策略师Charlie Ripley表示。
“但随着消息好转，这扶助提振市场，”Ripley补充道，“这就是为什么我们会看到像本周这样的周度表现。”
道琼工业指数.DJI收高199.62点，或0.79%，报25,538.46点；标普500指数.SPX劲扬22.4点，或0.82%，报2,760.16点；纳斯达克指数 .IXIC上涨57.45点，或0.79%，报7,330.54点。
标普500指数的11个主要板块中，除能源类股外，其他板块均收高。
能源类股下跌0.2%，因原油价格延续跌势。
但油价下跌提振了航空类股。道琼航空股指数大涨2.8%。
万豪国际集团(MAR.O)股价下跌5.6%，此前该酒店运营商表示，黑客从其喜达屋酒店预订系统窃取了大约5亿份记录。
纽约证交所涨跌股家数比为1.17:1，纳斯达克证券交易所为1.24:1。
有28只标普500指数成份股触及52周新高，六只触及新低。有49只纳斯达克指数成份股触及新高，90只触及新低。
美国各证交所共计成交约83.9亿股，过去20个交易日的日均成交量为76.3亿股。
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