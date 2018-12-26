朱立伦卸任新北市长 宣布2020选总统





台湾六都市长昨天交接，卸任新北市长的朱立伦首次宣布将竞逐2020年总统大选。他说，国民党尚未进入初选，他将成立工作室到各地聆听民众心声，寻找解决台湾问题、与国际接轨及竞争的方法。对于朱立伦宣布竞选总统，国民党主席吴敦义说“不知情”，台北市长柯文哲说“意料之内”。人气高涨的国民党籍高雄新任市长韩国瑜则表明，将全心服务高雄，无意加入竞争。





朱立伦2016年曾代表国民党参选总统，结果输给蔡英文。不过这次败阵被认为是“非战之罪”，因为经过“太阳花学运”洗礼及马英九政府八年执政后，民众已普遍对国民党失去信任，故此朱立伦一直被看好2020年将卷土重来，而国民党上月在九合一选举创出佳绩，更坚定了朱再度披甲的信心。





朱立伦昨天卸任后，在新任新北市长侯友宜的陪同下离开新北市政府，员工夹道欢送，有的送花、送朱古力，有人高叫“总统好”。被记者问到会否参选2020年总统，朱立伦首度松口：“2020是民众期待的，我的目标也很清楚，2020为台湾打拼”，但他说，目前国民党还没进入初选，他会先到各地看看，聆听民众心声，并正筹备成立工作室。





对于朱立伦宣布竞逐总统大位，被视为主要竞争者的国民党主席吴敦义昨拒绝回应。他在高雄市长韩国瑜就职典礼结束后，遭媒体询问“吴主席什么时候宣布”、“压力会不会很大”。吴敦义仅回答“我不知道，不予回应”。至于被指有望出战总统选举的无党籍台北市长柯文哲，对于朱立伦出战表示不意外。





新任高雄市长韩国瑜在九合一选举为国民党重夺高雄，“韩流”席卷全台，被视为国民党重夺政权的希望。不过他周一接受访谈节目专访时表示，自己受到高雄老百姓的重托及支持，无意出战2020。台湾中央社指出，朱立伦率先宣布投入总统选举后，国民党主席吴敦义、前立法院长王金平虽还未公开表态，但枱面下动作逐渐加温，加上前总统马英九话也没说死“不参选”，国民党2020总统选举入场券之争，备受瞩目。（星岛日报）

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