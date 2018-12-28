波兰夫妇5年生4子全残忍杀死 还藏尸家中炉子里

家中迎来新生儿明明是一件开心的事情，但波兰一对夫妇却将他们出生不久的婴儿活活用塑料袋闷死，并将他们藏在家中的炉子里或是埋在树下，原因就是不希望家中再增添新的成员。

据英国《太阳报》及《每日邮报》 27 日报道，警方称这对夫妇分别名为达韦德和亚历山德拉，他们居住在波兰西南部的一个村庄。当地居民告诉警方， 27 岁的亚历山德拉在过去 5 年中曾 4 次怀孕，但邻居里却没有人见过这些婴儿。当亚历山德拉被问及是否怀孕时，她总是回答 “ 我的胃有问题，并没有怀孕 ” 。





在接到报案后，当地警方在这对夫妇的农场内发现了 4 名婴儿的遗体。其中有 3 人被藏在炉子里，还有一个则是被埋在树下。调查人员认为，这对夫妻每次谋杀都采用了相同的模式：妻子在家中产下孩子，然后立即将婴儿放到一个塑料袋里，让他窒息而死。

是什么原因使得这对夫妇会对自己的孩子下毒手？有消息称，达韦德和亚历山德拉已经有了一个 6 岁的孩子，而丈夫达韦德不想再要更多孩子，于是不准妻子将多次怀孕的消息告知相关的医疗机构，同时也在向她施加压力。

“ 我对她说不出一句坏话， ” 有邻居谈到亚历山德拉时这样表示， “ 她照顾着自己的儿子，很擅长社交。他们的孩子也衣着整洁，长得很可爱。在他们的家中竟发生了这样的事情，太可怕了。 ”

目前，这对夫妇都受到了指控，亚历山德拉面临 4 项谋杀罪名，而达韦德则被控 4 项共谋谋杀罪。如果被判有罪， 2 人都将面临终身监禁。目前，相关调查仍在进行中。

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