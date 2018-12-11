美研究：儿童每天盯荧幕逾2小时 语言推理变差

美国国家卫生研究院（NIH）一项大型研究的初步成果显示，长时间使用手机、平板电脑的9岁和10岁儿童，其大脑处理感官资讯的皮层有提早变薄的迹象，但两者间是否存在正向关联性，仍需数年时间才能得出结论。值得注意的是，该研究明确指出，每天紧盯荧幕逾2小时的儿童，在语言、推理测验上的表现确实较为落后。
日滑手机7小时 大脑皮层提早变薄
NIH斥资3亿美元（逾93亿台币）进行这项“青少年大脑认知发展研究（ABCD研究）”，在全美21个地点记录逾1万1000名9岁和10岁儿童的脑部核磁共振成像（MRI），目标之一是了解“荧幕时间”对大脑结构的冲击，整体研究预计持续10年。不过，针对4500名儿童进行大脑扫描及分析的初步成果显示，一天花7小时以上滑手机、玩电动玩具的儿童，其大脑皮层会提早变薄。
每天盯荧幕逾两小时 测验表现落后
研究主持人陶林（Gaya Dowling）近日在美国哥伦比亚广播公司（CBS）新闻节目“60分钟（60 Minutes）”中解释，大脑皮层是大脑最外面的皮质，负责处理感官资讯，而皮质变薄是大脑逐渐“成熟”的迹象之一，通常是在9或10岁以上年纪才开始发生。他也强调，现阶段仍无法证实受试儿童的大脑皮层变薄，是否直接源于长时间盯看荧幕，但可以肯定的是，“花大量时间看荧幕的儿童，他们的大脑就会呈现这种模样”。
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