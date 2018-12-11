美研究：儿童每天盯荧幕逾2小时 语言推理变差

美国国家卫生研究院（ NIH ）一项大型研究的初步成果显示，长时间使用手机、平板电脑的 9 岁和 10 岁儿童，其大脑处理感官资讯的皮层有提早变薄的迹象，但两者间是否存在正向关联性，仍需数年时间才能得出结论。值得注意的是，该研究明确指出，每天紧盯荧幕逾 2 小时的儿童，在语言、推理测验上的表现确实较为落后。

日滑手机 7 小时 大脑皮层提早变薄





NIH 斥资 3 亿美元（逾 93 亿台币）进行这项“青少年大脑认知发展研究（ ABCD 研究）”，在全美 21 个地点记录逾 1 万 1000 名 9 岁和 10 岁儿童的脑部核磁共振成像（ MRI ），目标之一是了解“荧幕时间”对大脑结构的冲击，整体研究预计持续 10 年。不过，针对 4500 名儿童进行大脑扫描及分析的初步成果显示，一天花 7 小时以上滑手机、玩电动玩具的儿童，其大脑皮层会提早变薄。





每天盯荧幕逾两小时 测验表现落后





研究主持人陶林（ Gaya Dowling ）近日在美国哥伦比亚广播公司（ CBS ）新闻节目“ 60 分钟（ 60 Minutes ）”中解释，大脑皮层是大脑最外面的皮质，负责处理感官资讯，而皮质变薄是大脑逐渐“成熟”的迹象之一，通常是在 9 或 10 岁以上年纪才开始发生。他也强调，现阶段仍无法证实受试儿童的大脑皮层变薄，是否直接源于长时间盯看荧幕，但可以肯定的是，“花大量时间看荧幕的儿童，他们的大脑就会呈现这种模样”。





建议家长 应避免幼儿使用数位媒体





该研究的最终目的是找出观看荧幕时间过长，是否会导致“成瘾”，但需要数年时间才能了解长期后果。研究初步数据预定明年初开始公布。此外，美国“小儿科学会（

AAP

）”近期发表的方针也建议家长，除了视讯聊天工具，避免让

1

岁半至

2

岁的儿童使用数位媒体。（自由时报）

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