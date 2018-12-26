2度直击！郝龙斌和女议员住处搞暧昧 移形换位被抓包

国民党副主席郝龙斌与贴身女秘书、新科北市议员游淑慧，遭周刊直击，两度在没人住的基隆郝宅约会，特别地是，两人若单独同车，不会在同地点一起下车，且在车上正副驾驶移位，疑似担心约会行踪被发现。
《镜周刊》报导，5月1日台大傅钟声援挺管记者会，郝龙斌与游淑慧刻意将车停在场地较远的新生南路停车场，而非较方便的椰林大道。活动结束后，游淑慧从郝座车的驾驶座上车，郝龙斌则坐上副驾驶座，往基隆方向前进。下午1点59分，车辆进入信义花园社区地下停车场，直到4点39分车辆开出，而两人依旧坐在同位置，回到台北市国民党中央党部，游淑慧从驾驶座下车并关上车门，郝龙斌直接在车上爬到驾驶座，显然不想被看到两人同车。
报导提到，两人基隆密会并非只有一次，本月9日中午左右，郝龙斌驾驶银色休旅车，从士林往内湖转入星云街，游淑慧坐上副驾驶座后，车辆开始由成功交流道开上高速公路，前往郝龙斌基隆的住处“信义花园”。下午1时13分进入屋内后，两人一待就是3小时，直到下午4时17分才离去，车往台北方向前进，车停在忠孝复兴捷运站，游淑慧独自下车，两人就结束约会行程。
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