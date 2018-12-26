2度直击！郝龙斌和女议员住处搞暧昧 移形换位被抓包



国民党副主席郝龙斌与贴身女秘书、新科北市议员游淑慧，遭周刊直击，两度在没人住的基隆郝宅约会，特别地是，两人若单独同车，不会在同地点一起下车，且在车上正副驾驶移位，疑似担心约会行踪被发现。





《镜周刊》报导， 5 月 1 日台大傅钟声援挺管记者会，郝龙斌与游淑慧刻意将车停在场地较远的新生南路停车场，而非较方便的椰林大道。活动结束后，游淑慧从郝座车的驾驶座上车，郝龙斌则坐上副驾驶座，往基隆方向前进。下午 1 点 59 分，车辆进入信义花园社区地下停车场，直到 4 点 39 分车辆开出，而两人依旧坐在同位置，回到台北市国民党中央党部，游淑慧从驾驶座下车并关上车门，郝龙斌直接在车上爬到驾驶座，显然不想被看到两人同车。





报导提到，两人基隆密会并非只有一次，本月 9 日中午左右，郝龙斌驾驶银色休旅车，从士林往内湖转入星云街，游淑慧坐上副驾驶座后，车辆开始由成功交流道开上高速公路，前往郝龙斌基隆的住处“信义花园”。下午 1 时 13 分进入屋内后，两人一待就是 3 小时，直到下午 4 时 17 分才离去，车往台北方向前进，车停在忠孝复兴捷运站，游淑慧独自下车，两人就结束约会行程。





游淑慧表示，与郝龙斌

2

度赴基隆郝宅独处一事，游淑慧表示

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月那次她忘了，

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月那次是去拿台北市政府的资料，每次都有正当理由。游淑慧说，基隆郝宅的功能就像仓库与郝市长共事

20

年，他就像我爸爸一样，希望外界不要有不正常的联想。（自由时报）

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