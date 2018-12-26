沪综指续收创逾两个月新低 交易意愿清淡料维持弱势震荡

中国股市沪综指周三小幅收跌失守2,500点整数关口，续创逾两个月新低。分析师表示，早盘大盘承接昨日尾市大幅回升走势略有上冲，但年底前交易意愿清淡，上攻动能不足；目前大盘均线系统呈现明显空头排列，料短线维持弱势震荡，但前期低点2,449点支撑较强。
他们并认为，年底投资者交易意愿不强，加之部分机构调仓换股，因此大盘很难出现持续性走强机会，导致场内板块轮动有所加速，昨日唯一上涨的5G板块今日出现分化走势。
沪综指.SSEC收报2,498.29点，跌6.53点或0.26%，此前收盘低点为10月18日的2,486.42点；今日上海A股成交额939亿元人民币，上日1,146亿元。
“本来大家觉得今天会接着昨天的走势继续反弹，但现在整个市场的成交量不够，不足以支撑大盘的反弹。”长城证券分析师罗明称。
他指出，今日上涨的板块主要是由于事件驱动导致，市场自身没有持续性热点，事件驱动造成的市场热点很难有持续性。近期大盘持续低迷，市场调低对券商股未来的预期，造成今日券商股持续下跌。
中国国务院金融稳定发展委员会办公室周三称，昨日金融委办公室召开专题会议，研究多渠道支持商业银行补充资本有关问题，推动尽快启动永续债发行。
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