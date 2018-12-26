沪综指续收创逾两个月新低 交易意愿清淡料维持弱势震荡

中国股市沪综指周三小幅收跌失守 2,500 点整数关口，续创逾两个月新低。分析师表示，早盘大盘承接昨日尾市大幅回升走势略有上冲，但年底前交易意愿清淡，上攻动能不足；目前大盘均线系统呈现明显空头排列，料短线维持弱势震荡，但前期低点 2,449 点支撑较强。





他们并认为，年底投资者交易意愿不强，加之部分机构调仓换股，因此大盘很难出现持续性走强机会，导致场内板块轮动有所加速，昨日唯一上涨的 5G 板块今日出现分化走势。





沪综指 .SSEC 收报 点，跌 6.53 点或 0.26% ，此前收盘低点为 10 月 18 日的 2,486.42 点；今日上海 A 股成交额 939 亿元人民币，上日 1,146 亿元。 2,498.296.530.26%10182,486.429391,146

“ 本来大家觉得今天会接着昨天的走势继续反弹，但现在整个市场的成交量不够，不足以支撑大盘的反弹。 ” 长城证券分析师罗明称。





他指出，今日上涨的板块主要是由于事件驱动导致，市场自身没有持续性热点，事件驱动造成的市场热点很难有持续性。近期大盘持续低迷，市场调低对券商股未来的预期，造成今日券商股持续下跌。









中国国务院金融稳定发展委员会办公室周三称，昨日金融委办公室召开专题会议，研究多渠道支持商业银行补充资本有关问题，推动尽快启动永续债发行。









沪深

300

3,002.03

点，跌

0.51%

；沪深

300

指数期货主力

1

月合约收报

3,005

点，跌

0.54%

，成交

44,096

手。（路透社）

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