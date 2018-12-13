芬兰专家正研制全球首支蜜蜂疫苗 抗病性可传后代

据俄罗斯卫星网 12 月 13 日报道，芬兰赫尔辛基大学正在研究全球首支蜜蜂疫苗，蜂王将疫苗随食物一同吃下去，并把抗病性传给后代。





报道称，此疫苗名为 PrimeBEE ，可以防止蜜蜂患美洲幼虫腐臭病。这种疾病是由幼虫类芽孢杆菌 larvae 亚种（ Paenibacillus larvaesubsp.larvae ）引起。尽管它只影响不足三天的幼虫，但却是致命的。而且，这种细菌在每个死去的幼虫体内都会产出数百万个孢子。蜜蜂在清理蜂箱、移除死去的幼虫时，会把这些孢子散布到整个蜂箱。当大部分幼虫都病死的时候，这个蜜蜂家族就走向了衰弱，邻近蜂箱的蜜蜂会进入被感染的蜂箱偷蜂蜜，这样一来，美洲幼虫腐臭病可能会蔓延至整个养蜂场。借助专门的抗生素可以起到一些效果，但由于幼虫类芽孢杆菌孢子还会存活很长时间（达 40 年），监管机关要求彻底消灭被感染蜂群的蜜蜂，并烧毁蜂箱。

制备疫苗用到了卵黄原蛋白，这种蛋白与细菌细胞壁分子结合，然后刺激蜜蜂免疫系统的反应。疫苗的创造者成功使感染致病细菌的蜂王将改良的卵黄蛋白原传给了自己的后代。结果，幼虫的免疫系统已经能够识别病原，具备了抗感染能力。

目前疫苗正在测试中，还未投入市场。生产商需要决定，是以蜜蜂饲料的形式售卖疫苗，还是直接售卖已具备抗病能力的蜂王。研究人员认为，未来能够改进疫苗，使其能够保护蜜蜂免受其他疾病的侵害。

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