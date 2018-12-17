华为资助英国大学研究 英专家：涉及颠覆

孟晚舟事件后，华为在海外的行径受到普遍质疑。华为资助英国大学研究计划及招待学生赴中国游历的“未来种子”项目，不但遭英国国会质疑，还被英国专家指为“颠覆战术”、“军工行动”。





综合每日电讯报及英国广播公司（ BBC ）中文网报导，英国下议院外交事务委员会日前召开听证会，讨论华为与英国学术机构合作的安全风险问题。





与会的英国国家安全专家兼教授格里斯（ Anthony Glees ）表示，华为与英国顶级学府的长期合作关系“令人不安”。





报导指出，与会议员敦促英国大学接受华为资金时要“特别小心”。英国下议院工党议员布莱恩特（ Chris Bryant ）说，“每天我们都看到更多的证据显示，诸如华为这样的中国公司违规，破坏英国安全”。





布莱恩特说，“我们与他们打交道应该特别谨慎，英国政界人士应该和其他国际盟友一样坚定，对我们安全遭受这种卑鄙的攻击发出警示”。





根据报导，华为通过英国文化协会向大学院校提供的“未来种子”（ Seeds for the future ）项目，内容包括向剑桥、牛津、曼彻斯特、约克等英国大学投入 600 万英镑资金资助 5G 及尖端材料的研究，还额外出资供学生到中国游历一个月。





2017 年获华为资助前往中国游历的英国诺丁汉大学学生凯特（ Lawrie Cate ）表示，这个项目“资金充裕，安排得非常好”，“他们在招募，但不是寻常的技术公司花钱招募。我在中国逗留一个月，基本费用都被支付，真是十分慷慨”。





格里斯对此表示，中国业者出资供英国大学从事电子科技的研究，这“构成了国家安全问题”。而华为的“未来种子”项目，“绝对是经典的共产党颠覆战术”，也是“军事工业行动”。





他指出，华为的行径不仅是一个公司希望资助未来的研究。人们不明白的是，此举具有军事、政治及工业上的意义。





根据报导，英国一些大学曾回应上述质疑。爱丁堡大学发言人说，校方与华为的“伙伴关系经过严格的审查，是长期合作的结果”；曼彻斯特大学发言人则说，校方目前与华为有

6

个合作研究案，目前没有加以审查的计划。（中央社）

Twitter

sgnypost





