高管被捕令华为发展雪上加霜 市场份额或流失

华为首席财务官孟晚舟 12 月 1 日因涉嫌违反美国对伊朗的制裁被加拿大收押。美国等西方国家对华为产品的安全担忧，随着孟晚舟的被捕越来越引起人们的关注，华为这个世界主要 5G 网络技术企业之一也被推到被越来越多西方国家禁止华为产品的风口浪尖上。





尽管已经宣布禁止使用华为产品的美国、澳大利亚、新西兰、日本等国家尚未披露华为不法行为的证据，但这些国家担心华为受中国政府控制，在其网络设备中可能预置了能进行间谍活动的 “ 后门 ” ，一旦使用华为技术，将构成国家安全的风险。





华盛顿敦促其盟国远离华为产品之际，法国和爱尔兰说，他们没有计划禁止任何 5G 网络供应商。美联社引述法国经济部长的话说，华为在法国有重要的一席之地，欢迎华为的投资。





华为同德国通讯，加拿大贝尔，法国布依格，意大利电信，印度巴帝电信，以及新加坡、韩国和爱尔兰的电信运营商签署了测试 5G 设备的协议。





华为多次表示，公司为员工所有，独立经营，并否认其设备有 “ 后门 ” 进行监听，也否认其受控于中共。华为称，外界 “ 尚未披露对华为指控的任何一个证据 ” 。





西方国家相继抵制华为产品，危及着华为在下一代网络通讯中竞争的能力。





美联社引述 “ 国际数据公司 ”(IDC) 资深研究员巴拉特的话说， “ 这在现阶段的确让华为感到担忧，因为担忧不仅来自政治角度，而且还有商业角度 ” 。





不过，美联社引述惠誉解决方案 (Fitch Solutions) 工业技术研究项目负责人基特森的话说，针对华为的指控背后有商业动机，因为很多美国和欧洲的供应商的市场份额被中国对手抢走。

有资料显示，在去年 320 亿美元全球移动网络设备的销售额中，华为占 28% ，爱立信占 27% ，诺基亚占 23% 。





针对西方国家出于安全担忧禁用华为 5G 设备所造成的影响，华为表示， 2018 年的总收入将超过 1000 亿美元，比 2017 年增长 8% 。





尽管一些西方国家抵制华为技术，华为表示向全球 50 个最大电信营运商中的 45 个提供服务。华为 2017 年全球销售额增长 16% ，达 6040 亿元人民币，利润增加 28% 。





华为创建于 1987 年，其创始人任正非具有中国军方背景。作为中国第一个全球技术品牌，华为 2017 年的研发预算达 897 亿元人民币，超过美国苹果公司 10% 。





华为从

2009

年开始研发

5G

技术，现在已经成为引领全球

5G

技术的主要企业之一。另外两个公司是瑞典的爱立信和芬兰的诺基亚。华为技术在全球每年的销售额和技术使用费达数十亿美元。（美国之音）

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