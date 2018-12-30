网络攻击 美国多个主要报纸延迟出报

网络攻击活动今天造成《洛杉矶时报》等美国主要报纸的印刷、出报作业大乱，受影响的包括论坛出版公司旗下的《芝加哥论坛报》、《巴尔的摩太阳报》等。
洛杉矶时报（Los Angeles Times）引述熟悉情况的消息人士说，这场网攻原点似乎在美国境外。
洛时表示，网攻导致洛时、芝加哥论坛报（Chicago Tribune）、巴尔的摩太阳报（Baltimore Sun）等共享洛杉矶制作平台的报系今天延迟出报。
论坛出版公司（Tribune Publishing Co）表示，他们昨天首先发现恶意软体。论坛出版公司旗下报纸还包括纽约《每日新闻》（New York Daily News）和《奥兰多前哨报》（Orlando Sentinel）。
洛时表示，《华尔街日报》（Wall Street Journal）和《纽约时报》（The New York Times）美西版利用相同制作平台印刷，因此也受到影响。
论坛出版公司发布声明表示，病毒伤及用来印刷和制报的后台系统，“但没有证据显示客户信用卡号码和个资遭窃”。
路透社报导，国土安全部已着手检视情况。
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