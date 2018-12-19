太贵养不起 马来西亚想把熊猫还给中国

中国国宝熊猫长相可爱，经常被北京当作外交工具租借给他国。但熊猫的租借费每年高达 3 千万台币，让马来西亚人大喊养不起，要求政府把熊猫送还给中国。





中国为纪念和马来西亚建交 40 周年，于 2014 年 5 月将熊猫兴兴、靓靓送到马国，在马来西亚国家动物园饲养。兴兴和靓靓成功繁衍后代生下两只猫熊宝宝，其中一只名叫暖暖的熊猫宝宝，依照协议已经还给中国大陆。





然当地媒体报导，民众批评饲养熊猫实在太贵，要求把熊猫送还给中国。根据马来西亚与中国的协议，一对熊猫的租金每年 100 万美元，每只熊猫保险费每年 5 万令吉。当地国家动物园也说，熊猫馆的收入在扣除每月营运成本、饲料费用、员工成本、保安和维修费成本后，难以负担大熊猫租金和保险费。





马来西亚水源、土地与天然资源部长赛维尔透露，政府耗资太多钱在饲养大熊猫上，引起人民强烈不满，他会把这事带到内阁讨论。





养大熊猫的花费：





● 租金：一对熊猫每年 100 万美元





● 支持研究：取得熊猫进口资格，必要资助中国熊猫保护项目。同时投资进行熊猫研究，一年费用 61 万美元，成果还要与中国分享。





● 建造熊猫馆：营造生活环境， 300 万至 500 万美元不等。





●熊猫 宝宝：诞下之后向中国付 60 万美元， 3 年后要送回中国。





● 食物：熊猫每天进食 12 至 38 公斤食物，特别对竹子需求量很大，可能要空运或自行种植竹子，估计一年花费 60 万元人民币。





● 员工、医疗：以美国的动物园为例，有 400 人种竹子，另有 6 名医疗人员，加上其他日常开支，一年花费 50 万美元。





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非正常死亡：若熊猫出现不测，如

2010

年日本神户的熊猫龙龙，在麻醉时吸入呕吐物窒息，日本要即时支付

50

万美元。（苹果日报）

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