太贵养不起 马来西亚想把熊猫还给中国

中国国宝熊猫长相可爱，经常被北京当作外交工具租借给他国。但熊猫的租借费每年高达3千万台币，让马来西亚人大喊养不起，要求政府把熊猫送还给中国。
中国为纪念和马来西亚建交40周年，于2014年5月将熊猫兴兴、靓靓送到马国，在马来西亚国家动物园饲养。兴兴和靓靓成功繁衍后代生下两只猫熊宝宝，其中一只名叫暖暖的熊猫宝宝，依照协议已经还给中国大陆。
然当地媒体报导，民众批评饲养熊猫实在太贵，要求把熊猫送还给中国。根据马来西亚与中国的协议，一对熊猫的租金每年100万美元，每只熊猫保险费每年5万令吉。当地国家动物园也说，熊猫馆的收入在扣除每月营运成本、饲料费用、员工成本、保安和维修费成本后，难以负担大熊猫租金和保险费。
马来西亚水源、土地与天然资源部长赛维尔透露，政府耗资太多钱在饲养大熊猫上，引起人民强烈不满，他会把这事带到内阁讨论。
养大熊猫的花费：
●租金：一对熊猫每年100万美元
●支持研究：取得熊猫进口资格，必要资助中国熊猫保护项目。同时投资进行熊猫研究，一年费用61万美元，成果还要与中国分享。
●建造熊猫馆：营造生活环境，300万至500万美元不等。
●熊猫宝宝：诞下之后向中国付60万美元，3年后要送回中国。
●食物：熊猫每天进食12至38公斤食物，特别对竹子需求量很大，可能要空运或自行种植竹子，估计一年花费60万元人民币。
●员工、医疗：以美国的动物园为例，有400人种竹子，另有6名医疗人员，加上其他日常开支，一年花费50万美元。
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