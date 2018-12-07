乌克兰：自2019年4月1日起不再延长乌俄友好条约

据俄罗斯卫星网报道，乌克兰最高拉达决定从2019年4月1日起不再延长《乌俄两国友好合作伙伴关系条约》（乌俄友好条约），在6日的会议上有277名议员投票通过该文件，通过该文件的最少票数为226票。
乌克兰总统波罗申科3日向拉达提交有关终止乌俄友好条约有效的草案，乌克兰政府表示，草案中并没有要求废除条约，只是决定不再延长其有效期。
俄罗斯表示，乌克兰拒绝延长条约是非建设性之举，并对乌方的决定深表遗憾。乌克兰反对派不赞同停止延续条约有效期，称该决定违背了国家利益，并且造成危险的法律真空，并导致乌俄关系复杂化。
11月25日，俄罗斯与乌克兰在黑海刻赤海峡发生海上争端，3艘乌克兰海军船只被俄方扣留。30日，乌克兰边境服务处官员表示，乌克兰方面已禁止16岁至60岁的俄罗斯成年男性进入乌克兰。
据报道，乌俄友好条约由乌俄两国于1997年签订，于1999年生效。该条约有效期为10年，任何一方如要改变或废止条约，须在条约到期前6个月向另一方提交书面文件，否则条约将自动延续10年。该条约为两国关系的基本文件，确定两国的战略合作伙伴关系。
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