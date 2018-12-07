乌克兰：自2019年4月1日起不再延长乌俄友好条约

据俄罗斯卫星网报道，乌克兰最高拉达决定从 2019 年 4 月 1 日起不再延长《乌俄两国友好合作伙伴关系条约》（乌俄友好条约），在 6 日的会议上有 277 名议员投票通过该文件，通过该文件的最少票数为 226 票。

乌克兰总统波罗申科 3 日向拉达提交有关终止乌俄友好条约有效的草案，乌克兰政府表示，草案中并没有要求废除条约，只是决定不再延长其有效期。





俄罗斯表示，乌克兰拒绝延长条约是非建设性之举，并对乌方的决定深表遗憾。乌克兰反对派不赞同停止延续条约有效期，称该决定违背了国家利益，并且造成危险的法律真空，并导致乌俄关系复杂化。

11 月 25 日，俄罗斯与乌克兰在黑海刻赤海峡发生海上争端， 3 艘乌克兰海军船只被俄方扣留。 30 日，乌克兰边境服务处官员表示，乌克兰方面已禁止 16 岁至 60 岁的俄罗斯成年男性进入乌克兰。

据报道，乌俄友好条约由乌俄两国于

1997

年签订，于

1999

年生效。该条约有效期为

10

年，任何一方如要改变或废止条约，须在条约到期前

6

个月向另一方提交书面文件，否则条约将自动延续

10

年。该条约为两国关系的基本文件，确定两国的战略合作伙伴关系。

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