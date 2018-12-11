刘鹤与美财长通电话 未谈及孟晚舟事件

中美贸易战虽然暂时停火90天，但近日却发生中国电讯商华为公主孟晚舟在加拿大被捕一事，再度挑起中国的神经。
与此同时，中国商务部网站发布消息指，中央政治局委员、国务院副总理、中美经贸磋商牵头人刘鹤，北京时间12月11日上午应约与美国财政部长努钦（Steven Mnuchin），以及美国贸易代表莱蒂泽（Robert Lighthizer） 通电话。
商务部表示，双方通话仅就落实两国元首会晤共识、推进下一步经贸磋商工作的时间表和路线图交换意见，未有提及孟晚舟事件。
另据报道，中国外交部近日相继召见加拿大及美国驻华大使交涉，要求放人。而白宫国家经济委员会主席库德洛（Larry Kudlow）透露，不能保证会否释放孟晚舟作为中美贸易谈判的策略。
库德洛被问及会否释放孟晚舟时，他称：“我不能保证任何事情，事件将如何影响贸易，我无法在此提供一个明确答案。这是美国司法部、国家安全委员会及执法部门处理的事情。我不知道结果会怎样，我认为中美在处理贸易争端的同时，亦要解决司法争端。它们是不同的事情，我认为外界会在一段长时间内，与我看法相同。”但库德洛承认，两件事情日后可能会混为一谈。
有白宫匿名官员声称，总统特朗普（Donald Trump）在中美元首晚宴后才得悉孟晚舟被捕，并对此勃然大怒。库德洛证实特朗普是事后才得知消息，但否认他曾动怒，库德洛称：“他不知道，他事后并没有任何反应，我可以毫不含糊地表明，他是事后才知道。” （多维新闻）
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