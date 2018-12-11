刘鹤与美财长通电话 未谈及孟晚舟事件

中美贸易战虽然暂时停火 90 天，但近日却发生中国电讯商华为公主孟晚舟在加拿大被捕一事，再度挑起中国的神经。





与此同时，中国商务部网站发布消息指，中央政治局委员、国务院副总理、中美经贸磋商牵头人刘鹤，北京时间 12 月 11 日上午应约与美国财政部长努钦（ Steven Mnuchin ），以及美国贸易代表莱蒂泽（ Robert Lighthizer ） 通电话。





商务部表示，双方通话仅就落实两国元首会晤共识、推进下一步经贸磋商工作的时间表和路线图交换意见，未有提及孟晚舟事件。





另据报道，中国外交部近日相继召见加拿大及美国驻华大使交涉，要求放人。而白宫国家经济委员会主席库德洛（ Larry Kudlow ）透露，不能保证会否释放孟晚舟作为中美贸易谈判的策略。





负责谈判的鹰派贸易代表莱蒂泽警告，倘中美无法在明年

3

月

1

日限期前达成共识，将向中国货品加征关税。





库德洛被问及会否释放孟晚舟时，他称：

“

我不能保证任何事情，事件将如何影响贸易，我无法在此提供一个明确答案。这是美国司法部、国家安全委员会及执法部门处理的事情。我不知道结果会怎样，我认为中美在处理贸易争端的同时，亦要解决司法争端。它们是不同的事情，我认为外界会在一段长时间内，与我看法相同。

”

但库德洛承认，两件事情日后可能会混为一谈。





有白宫匿名官员声称，总统特朗普（

Donald Trump

）在中美元首晚宴后才得悉孟晚舟被捕，并对此勃然大怒。库德洛证实特朗普是事后才得知消息，但否认他曾动怒，库德洛称：

“

他不知道，他事后并没有任何反应，我可以毫不含糊地表明，他是事后才知道。

” （多维新闻）

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