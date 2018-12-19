习近平警告面对惊涛骇浪“不能改的坚决不改”

庆祝改革开放四十周年大会昨天上午在北京举行。国家主席习近平发表讲话，形容改革开放是中华民族发展史上一次伟大革命。展望未来，他除了表示坚定不移将改革进行到底，扩大对外开放，也警告中国未来可能“遇到难以想像的惊涛骇浪”，必须坚持中国共产党的领导，“该改的、能改的我们坚决改，不该改的、不能改的坚决不改。”





大会在人民大会堂举行，党政军领导人及各界人士共三千人参加。在中美贸易战的背景下，外界关注习近平会否阐述开放新策，但习强调四十年来的中国特色社会主义道路、理论、制度、文化完全正确，要坚定“志不改、道不变”，把命运掌握在自己手中。





四十年前的昨天（12月18日），中共十一届三中全会召开，宣布抛弃阶级斗争为纲，以经济建设为中心，进行改革开放，令中国成为世界强国。习近平在讲话中回顾改革开放的缘起时指出：“文化大革命十年内乱导致我国经济濒临崩溃的边缘，人民温饱都成问题。”





他盛赞改革开放是“党的一次伟大觉醒”，“中国人民和中华民族发展史上一次伟大革命”，并将之与建立中国共产党、成立中华人民共和国并列为“近代三大历史性事件”。





官方媒体正将习近平塑造“新时代改革引领者”。习近平在讲话中列举了改革开放成就，提到“共建『一带一路』、设立自由贸易试验区、谋划中国特色自由贸易港、成功举办首届中国国际进口博览会 ……… ”都是他执政六年主导的政绩，并自称“推出一千六百多项改革方案，啃下了不少硬骨头。”





习近平提出新时代改革开放道路的九点方针，首先是“必须坚持党对一切工作的领导”，重申“党政军民学，东西南北中，党是领导一切的”，如此“才能有力应变局、平风波、战洪水、防非典、抗地震、化危机，才能既不走封闭僵化的老路也不走改旗易帜的邪路，而是坚定不移走中国特色社会主义道路”。





习暗示中国不会走西式道路。他说，在中国这样一个有着五千多年文明史、十三亿多人口的大国推进改革发展，没有可以奉为金科玉律的教科书，也没有可以对中国人民颐指气使的教师爷。他强调，决不能在根本性问题上出现颠覆性错误，“该改的、能改的我们坚决改，不该改的、不能改的坚决不改。”





习近平也强调必须坚持扩大开放，实行积极主动的开放政策，不断推动共建人类命运共同体。“中国决不会以牺牲别国利益为代价来发展自己，也决不放弃自己的正当权益。”并承诺“中国无论发展到什么程度都永远不称霸”。





讲话最后，他坦言当前是“愈进愈难、愈进愈险、不进则退、非进不可”的关键时刻，未来可能遇到“难以想像的惊涛骇浪”。并引用毛泽东名言“我们不但善于破坏一个旧世界，我们还将善于建设一个新世界”，表达雄心壮志。（星岛日报）

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