禁用华为5G 五眼联盟只缺加拿大

加拿大应美国引渡要求逮捕华为财务长孟晚舟后，国内要求加拿大禁用华为5G网路的声浪，愈发高涨，前情报官员与智库学者表示，不该为了进入中国市场而牺牲国家利益。
由美国、英国、加拿大、纽西兰、澳洲共享国家安全情报讯息的五眼联盟（Five Eyes）中，现在只剩下加拿大仍未直接表态拒绝华为。
加拿大前安全情报局长费丹（Richard Fadden）及智库“麦克唐纳-劳瑞尔研究所”（Macdonald- Laurier Institute, MLI）执行长克劳里（Brian Lee Crowley）6日共同撰文表示，华为广告自称“更高智能”（higher intelligence），但更适合它的标语应该是“隐密情报”(covert intelligence) 。
纽西兰政府11月28日宣布加入美国及澳洲的行列，禁止国内电信商采用中国电信巨头华为的5G设备。英国电信业龙头“英国电信集团”（BT Group Plc）本月6日也宣布不会使用华为5G设备。
费丹和克劳里表示，华为不是一家普通的电信公司，它由中国人民解放军前军官创立，与有网路间谍历史的中国政府间的密切关系，令人担忧。此外，中国2017年国家情报法赋予北京强制华为支持其情报工作的权力，已发出太多危险信号，忽视不得。
加拿大在华为发展高速5G网路的研究和商业化扮演重要角色。
华为已与加拿大高等教育机构建立广泛的合作关系，包括承诺以5000万加币在13所大学开发5G技术。加拿大不仅将因此更依赖华为的软硬体来开展下一代无线通信技术，华为还可能拥有在这些研究伙伴关系下所产生的5G技术专利。
华为也是加拿大3大电信业者之一“研科公司”（Telus Corp）的第3大供应商。
两位作者表示，尽管渥太华拒绝华为参与竞标联邦工程，但显然杜鲁道政府太过乐观，因为华为5G网路很快能传出加拿大最敏感的讯息。
作者强调，加拿大禁止华为参与加国5G网路工程，目前不算太晚。拒绝华为参与5G网路并不是拒绝与中国接触。相反地，加拿大做的，正是中国正在做的事情，即无悔地积极追求国家利益。
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