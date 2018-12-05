研降美产车税率 专家料40%变15% 白宫高官：中方允就承诺“立即”行动

美国总统特朗普透露中国愿撤减美国汽车进口关税，内地《证券日报》引述汽车行业专家称，预料会从现时的 40% 减回加征报复性关税前的 15% ，但美产汽车占中国市场份额很低，且汽车市场竞争激烈，美产车优势不明显，即使关税问题解决亦无太大推动作用。而白宫经济委员会主任库德洛（ Larry Kudlow ）则称，希望将此关税减到零。





销售量不高 料短期影响不大





《证券日报》引述匿名的“资深汽车行业专家”透露，目前相关部门正讨论降低美国进口汽车关税的可能性，但目前尚不知下调的具体幅度和时间表，该名专家预计，“达成共识后形成政府书面文件还需时日，个人预计会降至加征前的税率水平，年底前有望见结果。”今年 7 月 1 日，内地主动将进口汽车关税从 25% 减至 15% ，但贸易战 7 月 6 日开打后，中国对美国汽车在 15% 的基础上加征 25% 的惩罚性关税，即达到 40% 。





而中信证券亦认为从 40% 降回 15% 的可能性最大，但由于美国进口车占中国汽车销售量本身就不高，对车市短期销量影响不大。去年中国从美国进口的私家车和轻型卡车总价约 95 亿美元，但自今年 7 月 6 日加征关税以后，进口数量大幅下降（见另稿），而欧洲和日本进口车优势显著提升。





贸战损购买欲 美厂合资车销量减





美产汽车除了福特、通用、佳士拿和特斯拉外，还有在美生产的德国品牌如宝马和平治的部分车型。《证券日报》指，贸易战不仅令美车进口大减，连美国品牌的合资车表现亦下滑，今年 1 至 10 月，合资厂长安福特累计销量为 33.55 万辆，按年下滑 48.3% ，广汽菲克（由广汽、快意、佳士拿组成的合资厂）销售 10.61 万，按年下滑达 36.3% 。美国知名电动车特斯拉第三季度在华销量仅为 3169 辆，下滑 37% ； 10 月份更是暴跌 70% ，销量跌至冰点 211 辆。对此，有汽车专家表示，国内市场竞争日趋激烈，国产品牌品质提升，美系车产品的战略规划、产品投放周期未能跟上国内市场的节奏；且贸易战确实会影响到中国消费者的购买热情。





白宫经济委员会主任库德洛则在白宫电话简报会上称，“我们希望那些关税降至零”。他透露，他与财长姆努钦和美国贸易代表莱特希泽，在阿根廷布宜诺斯艾利斯与中国副总理刘鹤举行过两次不公开的会谈。他引述刘鹤在会谈中多次表示，北京会立即就新承诺采取行动。“中国履行承诺的历史纪录不是非常好”，库德洛说，“但是，习主席过去从未如此参与。他们不能拖延、迂回，他们的用辞是『立即』（ immediately ）。”





库德洛：希望关税减到零





姆努钦周一对美国

CNBC

电视台表示，中方在贸易问题上还做出了

1.2

万亿美元的承诺。库德洛亦称，这个数字是私营企业根据市场条件购买美国产品的交易。（明报）

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