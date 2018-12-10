亚航拟在印尼设窄体客机维修中心 攻东南亚市场

亚洲航空表示，正评估在印尼巴淡岛或民丹岛设立窄体客机维修中心，未来可望成为全台首家赴东南亚拓展维修业务的厂商，可囊括印尼、新加坡和越南等国市场。





亚洲航空表示，亚航除了原有的军机保养、修理和翻修业务外，近年不断强化民用客机的维修保养业务，希望扩大营收占比，主要从国内及国外双主轴来着手。





亚航董事长卢天麟强调，随着政府新南向政策，亚航正规划海外投资设厂；亚航民用机业务在东南亚市场具品质及交期的优势，随着柬埔寨政府民航局认证通过、积极争取今年底通过 EASA 认证及拓展亚洲地区航空机队维修订单，不排除至东南亚地区设厂，就近服务客户。





卢天麟 10 月初率团与印尼航空大厂签属备忘录 (MOU) ，借此扩大东南亚地区民用机业务，目标成为亚太地区窄体客机的维修中心。亚航内部正评估在距离新加坡南方外海不远的印尼巴淡岛或民丹岛设立低成本航空公司的单走道客机维修保养业务。

亚航表示，正评估在巴淡岛或民丹岛设维修中心，仍与印尼中央政府和当地政府沟通及评估财务计划中，目前还无法确定投资额度及未来可能成立合资公司的印尼合作伙伴。





亚航指出，巴淡岛或民丹岛距离新加坡相当近，距离周边国际大城，包括印尼雅加达、越南胡志明市等很近，飞行时间约一个多小时。另外，距离其他东南亚新兴国家柬埔寨、缅甸、寮国也不算太远，均为亚航未来设立维修中心可以提供服务的地区。





亚航分析，泰国、马来西亚均有很强大的民用机维修能量，而其他东南亚国家较少这类能量，因此除了着眼印尼这两个岛的地理位置优越外，主要考量到印尼是东南亚人口最多的国家，经济实力不错，往来的航班也够多，且飞航东南亚的廉航班机多为单走道客机，维修保养业务潜力颇大，未来凭藉亚航的技术能量，可望在海外市场大展身手。（中央社）

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