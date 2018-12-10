华裔科学家张首晟去世 杨振宁首度发长文忆爱徒

美华裔物理学家张首晟于 12 月 1 日去世，享年 55 岁。近日，作为张首晟在美国纽约州立大学石溪分校攻读博士时的老师，著名物理学家、诺贝尔奖得主杨振宁发文追忆爱徒。





北京时间

12

月

10

日，据澎湃新闻报道，杨振宁于

12

月

9

日致信《光明日报》，回顾张首晟的科研历程和卓越成就，表达对爱徒的无限怀念和哀悼。





杨振宁在文章中提到，

2005

至

2006

年，美国宾州大学（

University of Pennsylvania

）的

C.L

。

Kane

和张首晟独立发表理论论文，指出有些复合物在适当条件下可能有表面导电现象。





2007

年德国

Würzburg

大学

Molenkamp

的实验团队，最后发现果然有导电和其他现象。那年

12

月莫伦坎普团队与张首晟和他的学生祁晓亮联合发表了一篇文章，公布实验结果。此文章是近年来最最震惊物理学界的文章。





杨振宁称，

“

物理学界普遍认为张、

Kane

和

Molenkamp

一定会得诺贝尔奖，现在张不幸逝世，我相信

Kane

和

Molenkamp

早晚会得到诺贝尔奖。

”

文章还提到杨振宁和张首晟二人的师生情缘，杨振宁曾毫不讳言地表达对张首晟科研成就的认可称，

“

对他来说，获得诺贝尔奖只是时间问题。

”

张首晟也曾于演讲中表示，

“

杨先生是我的偶像，他改写了我一生的研究方向

”

。





公开资料显示，张首晟系美国华裔物理学家，美国斯坦福大学终身教授、美国科学院院士，

2017

年度获中华人民共和国国际科学技术合作奖，他还是已入籍中国的科学家杨振宁的弟子，曾发现

“

量子自旋霍尔效应

”

及手性马约拉纳费米子的存在。（多维新闻）

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