华裔科学家张首晟去世 杨振宁首度发长文忆爱徒

美华裔物理学家张首晟于12月1日去世，享年55岁。近日，作为张首晟在美国纽约州立大学石溪分校攻读博士时的老师，著名物理学家、诺贝尔奖得主杨振宁发文追忆爱徒。
杨振宁在文章中提到，2005至2006年，美国宾州大学（University of Pennsylvania）的C.L。Kane和张首晟独立发表理论论文，指出有些复合物在适当条件下可能有表面导电现象。
2007年德国Würzburg大学Molenkamp的实验团队，最后发现果然有导电和其他现象。那年12月莫伦坎普团队与张首晟和他的学生祁晓亮联合发表了一篇文章，公布实验结果。此文章是近年来最最震惊物理学界的文章。
杨振宁称，“物理学界普遍认为张、Kane和Molenkamp一定会得诺贝尔奖，现在张不幸逝世，我相信Kane和Molenkamp早晚会得到诺贝尔奖。” 文章还提到杨振宁和张首晟二人的师生情缘，杨振宁曾毫不讳言地表达对张首晟科研成就的认可称，“对他来说，获得诺贝尔奖只是时间问题。” 张首晟也曾于演讲中表示，“杨先生是我的偶像，他改写了我一生的研究方向”。
公开资料显示，张首晟系美国华裔物理学家，美国斯坦福大学终身教授、美国科学院院士，2017年度获中华人民共和国国际科学技术合作奖，他还是已入籍中国的科学家杨振宁的弟子，曾发现“量子自旋霍尔效应”及手性马约拉纳费米子的存在。（多维新闻）
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