路透社：华为正在被调查

中国技术公司巨头华为的副总裁和财务总监孟晚舟在加拿大被抓，有可能被引渡到美国。眼下加拿大和美国当局都没有披露情况案情消息。可能与华为和孟晚舟案有牵连的汇丰银行发言人也拒绝作出评论。





路透社星期五（ 12 月 7 日）从华盛顿发出的报道说，了解情况人表示，孟晚舟被逮捕是美国调查利用全球银行系统规避美国对伊朗制裁问题的一部分。





路透社先前报道正在调查华为问题的美国纽约布鲁克林检察官办公室拒绝发表评论。





2012 年，汇丰银行因为违反美国的制裁措施和反洗钱法了支付了 19.2 亿万美元的罚金，并跟美国司法部门达成了起诉缓期的协议。作为协议的一部分，汇丰银行被要求接受监控 5 年，以审核检查该银行在防止洗钱和违反制裁令方面的努力。





报道说，眼下对华为的调查跟差点让中国中兴公司倒地不起的调查类似。中兴在 2017 年认罪，承认违反美国限制向伊朗销售美国技术产品的法律。中兴为此支付了 8 亿 9 千万美元的罚金。





今年早些时候，美国称中兴就处分违反美国法律的一些主管的问题作出了虚假不实的陈述，并因此禁止美国公司向该公司出售零件和软件。中兴为此被迫停止主要的运营活动，随后向美国再偿付 10 亿美元从而获得解禁。





路透社报道说，据了解案情的一些消息来源说，在美国当年调查中兴的时候，中兴的财务总管也在波士顿国际机场被拦截。美国当局缴获一台笔记本电脑，里面含有大量的证据显示中兴在伊朗有非法营业。





2016 年，美国商务部公布文件显示中兴的违法行为，并透露另一个代号为 F7 的公司成功地绕过美国的出口管制。同年， 10 名美国国会议员致函商务部说，据媒体报道 F7 被认为是华为。 2017 年 4 月，一些国会议员再度致函商务部部长罗斯，要求公开 F7 的名称并进行全面调查。





此外，路透社在

2013

年报道说，香港的天通科技公司试图向伊朗最大的手机运营商出售惠普计算机设备，而该公司跟华为的关系比先前人们所知道的要密切得多。孟晚舟从在

2008

年到

2009

年期间担任该公司的董事会成员。

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