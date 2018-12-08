美参议员：莫斯科的网络能力已经接近美国





参议院情报委员会副主席、维吉尼亚民主党参议员马克 · 沃纳警告说，美国在网络空间正日渐处于下风，已经失去对俄罗斯的优势，而中国正在急速赶上。





“ 在网络、不实信息和假信息方面，俄罗斯已经跟我们不相上下了，在不实信息和造谣方面，他们远远比我们厉害 ” ，沃纳周五在华盛顿说。





“ 这是俄罗斯非常有效的伎俩，而且极其便宜 ” ，他补充道，并呼吁对美国国防支出进行调整。

沃纳称俄罗斯对与大选的干预是美国的 “ 情报失败 ” 和 “ 想象力的失败 ” ，他猛批白宫、主要部门和议员，称他们在应对时过于自满。





在谈到中国的时候，沃纳说北京的网络审查机制 “ 受到全世界其他威权政府的羡慕 ” ，并警告说在人工智能、量子计算和 5G 移动手机网络方面，中国 “ 在这些方面的投资开始远远超过我们 ” 。





沃纳参议员为美国网络空间的发展提出了更加积极的计划，其中要求美国与盟国一同为网络空间的行为制定更加清晰的规则规范。





他还说，美国必须要阐明将在什么情况下对网络袭击进行回应。





“ 我们的对手一直认为他们的行为不会有后果 ” ，沃纳说， “ 而中国和俄罗斯，他们基本上可以为所欲为 ” 。





沃纳也向社交媒体公司传递了一个严肃的信息。





“ 大型社媒公司 --- 比如推特 (Twitter) 、脸书 (Facebook) 还有 Reddit, YouTube 和 Tumblr, 他们并没有做出足够努力来防止自己的平台变成俄罗斯诽谤和宣传的培养皿 ” ，他说， “ 如果他们不与我们合作，那么国会就需要采取单边行动。 ”





特朗普政府九月公布了新的全国网络战略，呼吁对其他国家、恐怖组织和犯罪团伙日益增长的网络威胁做出更加积极的回应。





“ 我们不仅仅是防御 ” ，国家安全顾问博尔顿当时对记者说， “ 我们会主动出击，我想我们的对手需要知道这一点。 ”





美国军队高级官员说，他们的网络部门每一天都在对付世界其他国家、恐怖组织和犯罪团伙。





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