美国检方对刘强东不予起诉：嫌犯称性行为的发生是自愿

北京时间 12 月 22 日凌晨，明尼阿波利斯市亨内平县检察官办公室公布刘强东事件的调查结果，其决定对刘强东不予起诉，这意味着该案正式结案，刘强东无罪。





京东官方在第一时间发布声明，称欢迎这个决定，公司将继续致力于为全球客户和合作伙伴提供最好的服务，为投资者创造长期价值。





2018 年 9 月 1 日凌晨，刘强东被亨内平县当地警方逮捕，几小时后获释并返回中国。





亨尼平县检察官迈克 · 弗里曼 (Mike Freeman) 表示， “ 和许多性侵犯事件一样，此次情况也很复杂 ”“ 这亦与其他性侵犯案件相似，嫌疑人认为性行为的发生是自愿的。 ”





亨内平县检察官办公室表示，其花了 3 个月的时间审查案件并作出决定，这对于性侵犯案件来说并不罕见，特别是在没有人被拘留的情况下。 “ 这与刘作为一个富有的外国商人地位无关。在调查结束后，县检察官办公室也没有考虑与刘或受害人有关的谣言。 ”





刘强东律师 Jill Brisbois 发表声明，称有人在调查期间不断散布大量的不实和误导信息。





她表示，希望今天的结论和将来警方调查人员公布的证据可以澄清此前大量流传的错误信息和猜测。





受此消息影响，京东股价由跌转升，盘中一度大涨超过

10%

。截至

22

日收盘时止，京东收涨

5.88%

，报

21.08

美元。（多维新闻）

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