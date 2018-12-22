美国检方对刘强东不予起诉：嫌犯称性行为的发生是自愿

北京时间12月22日凌晨，明尼阿波利斯市亨内平县检察官办公室公布刘强东事件的调查结果，其决定对刘强东不予起诉，这意味着该案正式结案，刘强东无罪。
京东官方在第一时间发布声明，称欢迎这个决定，公司将继续致力于为全球客户和合作伙伴提供最好的服务，为投资者创造长期价值。
2018年9月1日凌晨，刘强东被亨内平县当地警方逮捕，几小时后获释并返回中国。
亨尼平县检察官迈克·弗里曼(Mike Freeman)表示，“和许多性侵犯事件一样，此次情况也很复杂”“这亦与其他性侵犯案件相似，嫌疑人认为性行为的发生是自愿的。”
亨内平县检察官办公室表示，其花了3个月的时间审查案件并作出决定，这对于性侵犯案件来说并不罕见，特别是在没有人被拘留的情况下。“这与刘作为一个富有的外国商人地位无关。在调查结束后，县检察官办公室也没有考虑与刘或受害人有关的谣言。”
刘强东律师Jill Brisbois发表声明，称有人在调查期间不断散布大量的不实和误导信息。
受此消息影响，京东股价由跌转升，盘中一度大涨超过10%。截至22日收盘时止，京东收涨5.88%，报21.08美元。（多维新闻）
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