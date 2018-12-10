中国官媒措辞严厉抨击加拿大 加拿大强调司法独立性

继中国外交部星期六强硬表态后，中国官方媒体 12 月 9 日星期天针对华为财务长孟晚舟被加拿大应美国要求扣押事件继续发起猛烈抨击。





人民日报和新华社同时发声，谴责加拿大侵犯中国公民合法权益。人民日报发表的署名 “ 钟声 ” 的评论说，加拿大 “ 完全无视法的精神，作出有罪推定选择，给当事人戴上手铐、脚镣 ” 。该评论警告说： “ 谁也不要小看中国的信心、意志和实力 ” 。





新华社的评论说，孟晚舟并未违反加拿大法律，加拿大领导人事先知道有关行动的，但没有跟中方通气，是 “ 助长美国单边霸权行径 ” 。该评论文章还说，孟晚舟有高血压和睡眠问题，今年 5 月刚做了颈部手术，加拿大也没有做出相应的人道主义安排。





此前，中国外交部副部长乐玉成星期六（ 12 月 8 日）紧急召见了加拿大驻华大使麦家廉，要求加拿大立即释放孟晚舟， “ 否则必将造成严重后果 ” 。





中国到目前为止尚未具体说明将会采取什么具体的报复措施。





加拿大前驻华大使赵朴（ Mr.GuySaint-Jacques) 在接受温哥华星报采访时说，加拿大可能会面临来自中国报复的风险。他说这并不是没有先例的。曾居住在中国东北丹东市的加拿大基督教援助工作者民高凯文（ Kevin Garratt ）夫妇 2014 年 8 月就曾经被中国的国家安全部抓走。在此之前，加拿大逮捕了一名被指责盗取美国军用数据的中国公民苏宾，而高凯文夫妇一案被认为是中国对加拿大逮捕苏宾的报复。





在另一方面，加拿大总理特鲁多的前外交政策顾问、渥太华大学教授罗兰德 · 帕利斯 (Roland Paris) 说，北京的威胁是徒劳的，因为在民主制度下的加拿大，政府不能指挥法庭。





帕利斯在一则推文中说： “ 也许因为中国政府控制其司法系统，北京有时很难理解或相信在法治国家法院可以是独立的。对加拿大政府施压没有意义。法官将作出裁决。 ”





到目前为止，加拿大政府官员拒绝对中国威胁报复作出评论，仅强调了加拿大司法的独立性。加拿大外交部长方慧兰（

Chrystia Freeland

）说，加拿大已向中国强调说：

“

我们是一个法治国家，我们将遵守我们的法律，在这个案件中，到目前为止是如此，以后我们也将继续遵守法。

”（美国之音）

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