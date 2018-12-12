美国加入太平洋地区基础设施集团 抗衡中国势力扩张

美国国务院 12 月 11 日发表新闻稿称，当天在悉尼举行的太平洋地区基础设施集团（ PRIF ）会议上，美国加入 PRIF ，以支持太平洋岛屿的基础设施建设。有分析认为，此举意在抗衡中国在太平洋地区的势力扩张。





目前，除了美国， PRIF 的成员还有亚洲开发银行（ ADB ）、澳大利亚政府、新西兰政府和日本政府、以及欧盟、欧洲投资银行和世界银行。





新闻稿称，美国加入该集团会使美国每年向太平洋岛屿地区提供的 3.5 亿美元的援助得到更好的利用。





PRIF 伙伴从 2008 年开始便和太平洋地区政府密切合作，对地区伙伴在城市和偏远地区的基础设施建设进行协助，对经济增长、创造工作岗位、提供公共服务方面进行完善。





自 2011 年起，一些太平洋岛屿国家开始从中国的 “ 一带一路 ” 项目获得建设资金，使中国成为该地区仅次于澳大利亚的金主国。上月，中国又宣布与巴布亚新几内亚这个南太平洋岛屿地区最大国家签署了 “ 一带一路 ” 备忘录。





一些国家担忧太平洋岛国可能无法偿还中国的贷款，而最终在政治和经济等方面受制于中国。





为了帮助太平洋岛屿国家保持独立，一些国家纷纷向该地区投资。上月，澳大利亚宣布计划创立一个约

14

亿美元的基金，帮助太平洋岛国进行基础建设。

2015

年，日本就已投资约

28

亿美元，援助该地区国家。（美国之音）

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