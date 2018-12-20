Facebook保护用户资料疑虑越演越烈 股价应声大跌逾7%

Facebook(FB.O)股价周三大跌，因其保护用户数据能力相关疑虑引发了一起政府诉讼，招来美国国会的批评，同时纽约时报一篇报导揭露该公司如何与其他公司分享数据。
这家全球最大社交媒体公司的股价下跌7.25%，是7月份以来的最大单日跌幅，今年至今跌幅已达24%左右。投资者担心针对该公司数据使用情况的法律及监管行动将会激增，可能带来严重处罚和衍生钜额成本。其数据使用政策让许多客户感到不满。
尤其是Facebook今年稍早披露，一个在Facebook上面发布的第三方性格测试蒐集了全球8,700万用户的个人资料信息，然后将之卖给英国政治谘询公司剑桥分析(Cambridge Analytica)。
华盛顿特区总检察长Karl Racine表示，正在起诉Facebook，指控该公司误导用户，因为它在披露上述消息之前两年就已经知道这件事了。
华盛顿还进一步指控Facebook误导用户，允许多个它称为合作者的app开发公司“跨过Facebook客户的隐私设置，在他们不知情或不同意的情况获取他们的信息。 ”
Facebook在声明中称，“我们正在评估投诉，并期待继续与华盛顿特区和其它地方的首席检察官进行讨论。”
纽约时报周二报导了一些新细节，称在关闭需要数据的功能几年之后，那些合作者仍可获取用户数据。Facebook在博客文章里承认了这个疏忽，但表示没有发现显示那些合作者存在不当行为的证据。
民主党和共和党议员对此作出回应，批评Facebook并质问CEO扎克伯格是否在今年早前的国会听证会上撒了谎。(路透社)
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost