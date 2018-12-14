南非“食人案”嫌犯被判刑 自称“吃人肉吃腻了”

南非去年曾发生过一起令人震惊的 “ 食人魔 ” 案件，一伙嫌犯在一名传统巫医的蛊惑之下杀人并吃下人肉。这些食人魔也终于等到了他们应有的惩罚。据美国有线电视新闻网 12 月 13 日报道，此案中两名男子因谋杀罪名，在 12 日被抓判处终身监禁。

在案件最初被曝光时，案件中这名传统巫医走进警察局并告诉警察称他 “ 吃人肉吃腻了 ” 。警察最初甚至难以相信这种病态说法，但随着之后另一名男子的现身，一件恐怖的杀人案终于呈现在警方面前。





据报道，之后出现在警察面前的这位男子提着一个装有人腿和人手残肢的袋子，后来他还带着警察到了夸祖卢 - 纳塔尔省埃斯特科特镇的一处房子。在那里，警察发现了更多的人体部位。

这起案件震惊了南非人，在当地被称为 “ 食人案 ” 。 12 月 12 日， 33 岁的姆巴塔和 32 岁的隆吉萨尼 • 马古巴恩因谋杀罪被判处无期徒刑。第三个人被宣告无罪。据当地媒体报道，这三名男子均否认指控。

法官判处这两名男子终身监禁时，痛斥上述二人犯下了 “ 最令人发指的罪行 ” 。

起诉书显示，马古贝恩当时曾向巫医姆巴塔寻求一种当地传统药物来帮助他获得好运，这种传统药物需要使用人体器官制作。姆巴莎后来建议他们为此找个女人或孩子，因为 “ 祖先们坚持要把血洒出来。 ”

最后，当地一名 25 岁女子被这两人杀害。她遭到肢解，身体部位则被用来制作传统药物。案件发生后在当地引起强烈的关注。

在南非，肢解尸体和持有人体组织都是犯罪行为，但该国没有明确针对食人行为的法律。

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