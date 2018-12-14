美参院通过决议:终止对沙特在也门军事行动的支持

美国参议院 13 日通过议案，要求美国终止对沙特阿拉伯在也门军事行动的支持。在送交总统签署之前，议案还须在众议院获得通过。但美国总统特朗普此前已表示将否决该议案。

该决议以 56 ： 41 在参议院获得通过，要求总统在 30 天内撤回任何派驻或影响也门局势的部队，与基地组织作战的美军除外。

也门政府和什叶派胡塞武装在 2014 年爆发军事冲突。次年 3 月，沙特主导的多国联军介入也门局势，帮助政府军反击胡塞武装。美国虽未直接参与，但向多国联军提供情报、空中加油和军事建议。

也门战火已延烧 4 年之久。尽管国会一直有反对介入的声音，但未能形成共识。有分析指出，沙特记者卡舒吉惨遭杀害的事件，成为该议案获得通过的转折点。





围绕该案，美行政当局与立法机构表态不一。特朗普此前表示，已对涉案者采取强硬措施，无论如何，美国将保持与沙特的合作关系。而多名参议员在听取案情简报后认为，沙特王储穆罕默德与该案无关的可能性 “ 为零 ” 。

美国《国会山》报指出，参议院投票反映出美国会对沙特的失望程度，以及白宫与国会之间就美沙关系不断扩大的分歧。

议案发起人之一、参议员伯尼 · 桑德斯（ Bernie Sanders ）表示，通过这份议案，我们希望释放响亮而有力的信号。我们将为也门带来和平，并重申发动战争的宪法权威在美国国会，而非白宫。

参议院当天下午还通过一项非约束性议案，明确指出沙特王储应为卡舒吉的死负责。

据美国媒体报道，在当天投票前不久，美国务卿蓬佩奥和国防部长马蒂斯为此向所有参议员闭门通报了情况，要求继续对沙特提供军援，但仍未能阻挡议案获得通过。

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