黄背心掀巴黎50年最激示威 马克龙：绝不接受暴力

法国上周六有

13.6

万人响应“黄背心”运动，上街抗议政府调涨燃油税影响民生，巴黎凯旋门、罗浮宫等知名地标惨遭抗议民众喷漆破坏，全法有近

190

处遭人纵火，造成至少

263

伤

412

人被捕，是法国巴黎

50

年来最火爆的示威。法国政府正在考虑包括宣布紧急状态在内的各种选项，避免抗议越演越烈。





草根运动无正式领袖





法国总统马克龙前天到惨遭抗议民众破坏的巴黎凯旋门视察，凯旋门被人用喷漆写上“黄背心必胜”等反政府文字，门柱内的国家象征玛丽安娜雕像被砸破头，售票区也惨遭洗劫。罗浮宫旁的杜乐丽花园铁门被暴徒推倒压伤数人。马克龙痛批：“我绝不接受暴力行为。”





已持续 3 周的“黄背心”运动转趋暴力化，已因抗议损失数十亿欧元的法国商界忧心忡忡，先前已被抗议民众砸过的香榭大道两侧店家，为避免橱窗或露天咖啡座再度遭殃，上周末干脆歇业一天。昨天又有大批救护车加入反对调涨燃油税的行列，在位于巴黎市区的国民议会前封路抗议，还有人纵火烧轮胎并高举“国家杀人”标语。





法国总理菲利佩昨天找来各政党领袖对话，寻找因应之道，但麻烦的是这次的黄背心示威运动是法国草根运动，并没有正式领袖，主要是民众不满马克龙去年上任后推行的经济改革都在讨好富人。





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