中美商贸易协议细节 将放宽在华美企掣肘

中美下月恢复贸易谈判前夕，国家主席习近平上周六（二十九日）与美国总统特朗普通电话，双方均认为经贸磋商取得积极进展。《华尔街日报》报道，中美已经开始讨论贸易协议的具体内容条文，包括中国增加进口美国货物，并放宽对在华美国企业的掣肘。国务委员兼外长王毅接受《人民日报》访问时强调，明年是中美建交四十周年，两国应该“穿透迷雾，排除干扰”，确立“不惑”的定力，希望美国不要人为去制造新的对手。





特朗普上周六在 twitter 上表示，就贸易问题与中国国家主席习近平讲了一通“长且很好的电话”，并称中美磋商取得“重大进展”，双方一旦达成协议，“将是非常广泛、涵盖所有争议的”。新华社同时公布习近平“应约”与特朗普通电话。习近平表示，在阿根廷会晤后，两国工作团队“正在积极推进落实工作”，希望双方“争取尽早达成互利双赢，又对世界有利的协议”。





《华尔街日报》昨天引述知情人士称，中美的谈判代表已经开始仔细讨论贸易协议的内容条文，包括中方增加美国货物的进口，而且在中国经营的美国企业目前所受到的掣肘，将获得放宽。不过报道引述了解谈判内情的人士称，特朗普可能夸大了双方达成协议的乐观程度。他们指出，特朗普的目的，部分原因可能是要稳住近日动荡不安的股市。





新华社发表时评指习近平与特朗普通话，向外界传递重要利好信息，显示中美关系将在协调、合作、稳定的基调上布局新篇。两位元首同时以“重要”描述当前中美关系，并同意加强交流合作、保持沟通协调，显示两国寻求推动双边关系，向着总体稳定方向发展。《环球时报》社评称，元首通话对巩固中美谈判氛围和信心，将起到积极作用。





十二月初在阿根廷的“习特会”同意贸易“休战”九十天，争取在限期内达成协议。外电报道，美国下月初将派出副部长级代表团前往北京。如果谈判有进展，中国副总理刘鹤也有望短期内访美。为促成协议，中方近期已作出不少善意举措，包括恢复采购美国大豆，暂停对美国汽车加征关税三个月，及首次批准美国大米输华等。





美下月将派代表团访京





明年是中美建交四十周年，外长王毅前天接受《人民日报》访问时表示，孔子说：“四十而不惑”，中美交往四十年来的教训和启示是：合则两利，斗则具伤。在中美利益已经高度融合的今天，双方应该穿透迷雾，排除干扰，重温这一宝贵的共识，确立这一不惑的定力。他说，冷战思维最终只能孤立自己，“希望美方积极正面地看待中国的发展进步，不要人为去制造新的对手”。外交部发言人陆慷昨天发文称，四十年来，中美关系取得进展来之不易，双方要理性客观地看待彼此战略意图，防止战略误判。（星岛日报）

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