瞄准俄罗斯弹道导弹？美国加紧打造远程反导体系

在美国总统特朗普就军备控制条约的 “ 违规 ” 问题屡屡向俄罗斯 “ 发难 ” 之际，美国又甩出打压俄罗斯的 “ 重磅炸弹 ” 。据美国《防务新闻》网站报道，美国海军和国防部导弹防御局在 12 月 11 日进行了陆基中段反导试验，使用部署在夏威夷的 “ 陆基宙斯盾 ” 反导系统，成功击落了 1 枚中远程弹道导弹靶弹。据美国防部导弹防御局透露，此次试验的拦截弹是美国海军用作防空 / 反导任务的标准 3 Blcok IIA 型导弹。在拦截弹发射后，导弹迅速升空，在 “ 陆基宙斯盾 ” 系统传感器的指引信息的指导下成功摧毁靶弹。

据美军官方透露，此次试验是标准 3 Blcok IIA 型导弹进行的第 3 次成功试验，也是这种导弹首次依托陆基系统的成功拦截。美军认为，这次试验在再次验证标准 3 Blcok IIA 型导弹的反导拦截性能（在该型导弹进行的 5 次反导试验中有 2 次失败）的同时，还旨在验证 “ 陆基宙斯盾 ” 系统针对中远程弹道导弹的反导追踪拦截性能。美国国防部导弹防御局认为，这次试验的成功标志着标准 3 Blcok IIA 型导弹将顺利进入初始生产阶段，将在未来与 “ 陆基宙斯盾 ” 系统配合，大大增强美国及其盟国抵御远程弹道导弹袭击的能力。





在中远程反导拦截技术趋于成熟的同时，美国用于对来袭远程和洲际弹道导弹进行预警的新型固态预警雷达的研制也取得了新进展。据美媒报道称，洛克希德 - 马丁公司将在 2020 年推出其研制的大型固态远程预警雷达（ LRDR ）。根据洛马公司公布的技术细节，相较于美海军舰载 “ 宙斯盾 ” 系统使用的 AN / SPY-1 型雷达，新型雷达的阵列扩充了 25 倍，具有更强大的预警观测能力。同时，雷达阵列和侦测性能的高度冗余，也使 LRDR 雷达能够在不降低预警能力的情况下进行维护和维修工作。这意味着这种雷达可以长时间连续工作，且在技术维护时的运行和生存能力也有质的提升。洛马公司称，该雷达配套的技术支援设施已经在今年 9 月于美国阿拉斯加州开始建设， LRDR 雷达也在今年 10 月进行了初始的技术测试。在该型雷达列装部队后，将与美军的反导拦截系统配合，增强对俄罗斯等国的导弹防御能力。

美军近期在反导系统发展上取得的系列进展，对于强化其各层次的反导能力具有显著推动作用。对于美国力图在全球部署的反导网络而言， “ 宙斯盾 ” 系统的 “ 上岸 ” 不仅具有在海军舰载反导系统以外的增量的意义。在此次标准 3 Blcok IIA 型导弹的拦截试验中，由配属于 “ 萨德 ” 反导系统的 AN/TPY-2 型雷达，以及属于 “ 陆基宙斯盾 ” 系统的远程传感器进行目标跟踪。上述技术将大大延展 “ 陆基宙斯盾 ” 系统的反导侦测跟踪能力，使其对中远程弹道导弹具有更强的拦截能力，弥补了美军在战区前沿部署的反导系统（如 “ 萨德 ” 系统）的能力缺陷。而性能远强于 “ 陆基宙斯盾系统 ” 的 LRDR 雷达的列装，对于未来美军战区反导能力的扩展也有所助益。





考虑到近期美国和俄罗斯在新型导弹和核武器发展问题上的龃龉， “ 陆基宙斯盾 ” 系统的成熟和新型雷达的列装也给俄罗斯带来了更大的威胁。目前，美国已确定将在临近俄罗斯的罗马尼亚和波兰部署该系统，位于俄远东地区以南的日本也引进了该系统。在这一反导系统的预警和拦截能力成熟后，上述反导基地将会迅速建成。这三个位于南欧（罗马尼亚）、东欧（波兰）和东亚（日本）方向的反导基地处于俄罗斯对周边国家实施导弹威慑的必经之路，而预计部署于阿拉斯加地区的新型预警雷达，则处于俄罗斯洲际导弹（尤其是潜射洲际导弹）打击美国本土的最短路径，这将为美国撑起一张全方面遏制俄罗斯远程打击能力的 “ 反导网 ” 。正如俄罗斯总统普京此前的指责，美国的反导系统部署将可能颠覆目前的 “ 战略平衡 ” 。

此外，这次试验对于美军跨军种反导能力的整合也有促进作用。美军虽然坐拥世界上最强的反导系统，却因各军种反导力量的

“

齐头并进

”

而削弱了其整体反导能力的效能。虽然这次

“

陆基宙斯盾

”

的试验依然由海军主导，却透露出各军种在反导能力建设上的合作甚至

“

并轨

”

的趋向。在美国导弹防御局的规划下，未来的美国反导系统可能将会得到进一步的整合。

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