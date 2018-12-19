美股标普500指数收平盘 因政府关门威胁和美联储即将公布政策决定

美国股市标普 500 指数周二收盘基本持平，交投震荡，因美国政府部分关门的可能性，增加了投资者在美国联邦储备委员会 ( 美联储 /FED) 政策决议公布前的不安情绪。









标普 500 指数稍早最多上涨 1.1% ，但之后回吐大部份涨幅，此前美国参议院共和党领袖麦康奈尔说，民主党人拒绝了他提出的支出议案。如果支出法案得不到通过，一些政府机构将面临关门的风险。





标普盘中一度转至平盘以下，跌破周一的水平。周一，标普 500 指数收于 14 个月低点。

标普 500 能源股领跌，下跌 2.4% 。美国原油期货大跌逾 7% ，因市场担心供应过剩。

“ 市场测试了昨日低点，并从这一水平反弹， ”SunTrust Advisory Services 首席市场策略师 Keith Lerner 表示， “ 投资者为美联储公布政策决议和政府可能部分关门做好准备。 ”





除了迫在眉睫的政府关门威胁外，投资者还为周二开始举行的联邦公开市场委员会 (FOMC) 两天会议的结果做准备。市场人士普遍预计，美联储将在本月上调指标利率，但部分投资者预计，美联储将暗示 2019 年的加息次数少于此前的预期。





美国期货市场交易员继续预计未来几天股市波动性攀升。 Cboe 波动性指数收高 1.06 点，报 25.58 ，为 10 个月最高收位。





BA.N) 3.8% ，该公司表示将提高股息，并将股票回购从 180 亿美元增加到 200 亿美元。 波音股价在连续三天下跌后上涨，该公司表示将提高股息，并将股票回购从亿美元增加到亿美元。













除波音外，其他几只股票也结束了连跌走势。













纽约证交所跌涨股家数比为 1.14:1 ；纳斯达克市场为 1.43:1 。





标普 500 指数成份股当中，没有股票触及 52 周新高， 87 只触及新低；有 8 只纳斯达克指数成分股触及新高， 523 只触及新低。





美国各证交所总计成交

91.8

亿股，过去

20

个交易日的日均成交量为

80.6

亿股。

(

路透社

)

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