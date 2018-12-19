美股标普500指数收平盘 因政府关门威胁和美联储即将公布政策决定

美国股市标普500指数周二收盘基本持平，交投震荡，因美国政府部分关门的可能性，增加了投资者在美国联邦储备委员会(美联储/FED)政策决议公布前的不安情绪。
道琼工业指数和纳斯达克指数小幅收涨，因波音(BA.N)和被合称为“FAANG”的五大科技股上涨。
标普500指数稍早最多上涨1.1%，但之后回吐大部份涨幅，此前美国参议院共和党领袖麦康奈尔说，民主党人拒绝了他提出的支出议案。如果支出法案得不到通过，一些政府机构将面临关门的风险。
标普盘中一度转至平盘以下，跌破周一的水平。周一，标普500指数收于14个月低点。
标普500能源股领跌，下跌2.4%。美国原油期货大跌逾7%，因市场担心供应过剩。
“市场测试了昨日低点，并从这一水平反弹，”SunTrust Advisory Services首席市场策略师Keith Lerner表示，“投资者为美联储公布政策决议和政府可能部分关门做好准备。”
除了迫在眉睫的政府关门威胁外，投资者还为周二开始举行的联邦公开市场委员会(FOMC)两天会议的结果做准备。市场人士普遍预计，美联储将在本月上调指标利率，但部分投资者预计，美联储将暗示2019年的加息次数少于此前的预期。
美国期货市场交易员继续预计未来几天股市波动性攀升。Cboe波动性指数收高1.06点，报25.58，为10个月最高收位。
波音(BA.N)股价在连续三天下跌后上涨3.8%，该公司表示将提高股息，并将股票回购从180亿美元增加到200亿美元。
被统称为FAANG股的Facebook(FB.O)、苹果(AAPL.O)、亚马逊.AMZN.O、Netflix(NFLX.O)和谷歌母公司Alphabet(GOOGL.O)上涨1.3%到3.1%不等。
道琼工业指数.DJI收高82.66点，或0.35%，报23,675.64点；标普500指数.SPX收高0.22点，或0.01%，报2,546.16点；纳斯达克指数.IXIC收涨30.18点，或0.45%，报6,783.91点。
除波音外，其他几只股票也结束了连跌走势。
高盛(GS.N)股价上涨2.1%，结束了与一马发展(1MDB)丑闻有关的九连跌。
强生(JNJ.N)股价上涨1.0%，此前路透报导称，强生公司数十年来一直知道其婴儿爽身粉中含有石棉，该公司股价在两天内下跌近13%。
纽约证交所跌涨股家数比为1.14:1；纳斯达克市场为1.43:1。
标普500指数成份股当中，没有股票触及52周新高，87只触及新低；有8只纳斯达克指数成分股触及新高，523只触及新低。
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