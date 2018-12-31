美国犹他州即日起实施全美最严醉驾标准

美国犹他州于30日起实施全美最严醉酒驾驶标准，以减少因酒驾导致的交通死亡事故。
美国有线电视新闻网30日消息，犹他州车辆驾驶人员血液酒精含量阈值的新标准，即日生效。醉酒驾驶（DUI）的入刑标准，从血液中的酒精含量大于或者等于80毫克/100毫升，调整至50毫克/100毫升。
当前，在美国其他州，醉酒驾驶入刑标准为血液酒精含量大于或等于80毫克/100毫升。相比之下，欧洲大部分国家将标准定在50毫克/100毫升，挪威和瑞典为20毫克/100毫升。犹他州成为美国首个调整至50毫克/100毫升的地区。
据美国全国公共广播电台报道，其实，一直以来，犹他州是全美酒驾致死人数最少的地区。该州众议员诺穆·瑟斯顿认为，新法律有助于这一数字降到更低。
据美国国家高速公路交通安全管理局的数据，过去30年中，美国酒驾死亡人数减少了三分之一，但每天仍有近29人死于与酒精相关的交通事故。该部门的最新数据显示，2016年，共计10497人死于酒驾事故，占机动车交通事故死亡人数的28%。
据美国疾病控制和预防中心的数据显示，在美国，一杯酒精饮品相当于1.5盎司白酒，或12盎司啤酒，亦或5盎司葡萄酒。50毫克/100毫升的血液酒精含量意味着普通男性饮用三杯酒精饮品的水平。在这种情况下，驾驶员通常会出现协调性降低，跟踪移动物体的能力降低，转向困难，应变迟缓等状况，存在交通安全隐患。
据该州当地媒体《盐湖城论坛报》报道，该州高速公路巡逻队警察尼克·史崔特称，该州执法人员将继续基于驾驶员的行为来判断是否为醉酒驾驶，而不是基于剂量标准。“新法律不会改变他们的先行判断方式”。
盐湖城的一名律师杰森·沙茨则指出，在犹他州，驾驶员被警察叫停后，“没有法律义务”接受酒精呼吸测试。但是，一旦被警方逮捕，根据该州法律的“默认同意”原则，驾驶员必须同意接受测试以确定血液酒精含量。“如果司机被捕后拒绝测试，大多数情况下，将受到更加严重的处罚”。
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