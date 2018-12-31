美国犹他州即日起实施全美最严醉驾标准

美国犹他州于 30 日起实施全美最严醉酒驾驶标准，以减少因酒驾导致的交通死亡事故。

美国有线电视新闻网 30 日消息，犹他州车辆驾驶人员血液酒精含量阈值的新标准，即日生效。醉酒驾驶（ DUI ）的入刑标准，从血液中的酒精含量大于或者等于 80 毫克 /100 毫升，调整至 50 毫克 /100 毫升。

当前，在美国其他州，醉酒驾驶入刑标准为血液酒精含量大于或等于 80 毫克 /100 毫升。相比之下，欧洲大部分国家将标准定在 50 毫克 /100 毫升，挪威和瑞典为 20 毫克 /100 毫升。犹他州成为美国首个调整至 50 毫克 /100 毫升的地区。

据美国全国公共广播电台报道，其实，一直以来，犹他州是全美酒驾致死人数最少的地区。该州众议员诺穆 · 瑟斯顿认为，新法律有助于这一数字降到更低。

据美国国家高速公路交通安全管理局的数据，过去 30 年中，美国酒驾死亡人数减少了三分之一，但每天仍有近 29 人死于与酒精相关的交通事故。该部门的最新数据显示， 2016 年，共计 10497 人死于酒驾事故，占机动车交通事故死亡人数的 28% 。





据美国疾病控制和预防中心的数据显示，在美国，一杯酒精饮品相当于 1.5 盎司白酒，或 12 盎司啤酒，亦或 5 盎司葡萄酒。 50 毫克 /100 毫升的血液酒精含量意味着普通男性饮用三杯酒精饮品的水平。在这种情况下，驾驶员通常会出现协调性降低，跟踪移动物体的能力降低，转向困难，应变迟缓等状况，存在交通安全隐患。

据该州当地媒体《盐湖城论坛报》报道，该州高速公路巡逻队警察尼克 · 史崔特称，该州执法人员将继续基于驾驶员的行为来判断是否为醉酒驾驶，而不是基于剂量标准。 “ 新法律不会改变他们的先行判断方式 ” 。

盐湖城的一名律师杰森

·

沙茨则指出，在犹他州，驾驶员被警察叫停后，

“

没有法律义务

”

接受酒精呼吸测试。但是，一旦被警方逮捕，根据该州法律的

“

默认同意

”

原则，驾驶员必须同意接受测试以确定血液酒精含量。

“

如果司机被捕后拒绝测试，大多数情况下，将受到更加严重的处罚

”

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