美国务卿呼吁联合国安理会恢复对伊制裁

据俄罗斯卫星通讯社 12 日报道，美国国务卿蓬佩奥在联合国安理会有关伊朗问题的会议上表示，美国呼吁联合国安理会因伊朗的弹道导弹计划恢复对伊制裁。

蓬佩奥在会上发言说： “ 美国致力于与联合国安理会所有成员开展工作，以争取就伊朗的弹道导弹计划恢复对其制裁。 ” 蓬佩奥补充说，伊朗的导弹计划是在伊核协议签署后得到发展的。

据报道，蓬佩奥还呼吁联合国安理会 2020 年不要解除对伊朗的武器禁运。他补充说，伊朗的导弹计划是在伊核协议签署后得到发展的。

他说： “ 很清楚，伊朗政权的弹道导弹活动是从签署伊核协议后才增加的。伊朗利用各国的善意，违反多份联合国安理会决议，并致力于建立强大的导弹力量。美国永远不会容忍此事，其他致力于中东和平与繁荣的国家也同样不应容忍。 ”





据报道，伊朗伊斯兰革命卫队航空部队指挥官哈吉扎德证实伊朗试验弹道导弹。他说，伊朗在一年内进行 40 至 50 次导弹试验。

不过，伊朗外交部就此回应称，伊朗的导弹计划不违反联合国决议。伊朗军方表示将继续开展导弹试验，并称不会为此去征求他国许可。

2015 年 7 月，伊朗与伊核问题六国（美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国）达成《联合全面行动计划》（即伊核协议）。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，但享有和平利用核能的权利，而国际社会则应解除对伊朗实施的制裁措施。

美国

5

月退出伊核协议后，宣布分两个阶段恢复对伊朗实施制裁。第一阶段制裁于

8

月

6

日生效，针对伊朗的汽车行业及黄金等重要金属的贸易。第二阶段制裁于

11

月

5

日生效，制裁对象超过

700

个，针对伊朗的能源行业、石油贸易和伊央行的涉外结算业务，与伊朗开展业务的国家面临美国的次级制裁。

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