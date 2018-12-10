没把外籍劳工当人看？日本新移民法被指语焉不详

为填补国内劳动力市场空缺，日本国会 8 日正式通过《出入境管理及难民认定法》（《入管法》）修正案，这部极具历史意义的新移民法将于明年 4 月 1 日起实施。然而，日本国内舆论普遍认为这部仓促通过的争议法案至多只是个 “ 半成品 ” 。国际舆论也对新法案能否改变日本社会对待移民的态度表示怀疑。美国有线电视新闻网（ CNN ）日前指出，如今发展中国家务工者的选择越来越多，日本需要移民，但移民是否还需要日本？

根据新的《入管法》，日本对现有的签证系统进行重大调整，拟在未来 5 年吸收 34.5 万名外来务工人员，并对他们提供优惠条件。比如，外籍务工者入境日本后即可自由选择工作，并可随时跳槽。日本的政策风向变化，源于国内劳动力市场的巨大压力。美国《华盛顿邮报》称，如今日本已跻身 “ 超高龄 ” 国家行列，老龄化趋势明显，但生育率完全跟不上。 2017 年该国的新生儿数量创下百余年的新低，严峻的人口问题迫使安倍政府做出改革。

但据《日本时报》报道，不少人认为这部新法通过得太仓促，诸多重要条款语焉不详，无法保证务工者切身利益。劳工权益律师指宿昭一举例称，最新法案中缺乏针对劳务中介的约束，这就很难保证人生地不熟的外籍劳工被 “ 拐带 ” 到哪里。《华盛顿邮报》称，日本民主党议员长妻昭更是强烈质疑该法案的核心逻辑，认为它在本质上 “ 根本没把外籍务工者当人对待 ” ，一旦实施或将重创日本的国际形象。长妻昭在一篇专栏文章中接连发问： “ 我们如何保护他们的劳工权益？为他们提供哪些社会福利？住房怎么解决？语言培训又怎么办？新法案对这些问题都没有回答。 ”

反对该法案者认为，日本应先推翻 1993 年引入、如今覆盖 25 万外来务工者的 “ 技能实习生 ” 制度。根据规定，务工者赴日后要经历漫长的强制培训期。其间他们工资低，择业不自由，还非常容易遭雇主剥削。日本法务省近日公布的数据显示，日本在 2016 年至 2018 年间共有 63 名涉外务工人员身亡，他们或死于事故、或自寻短见。

除了不完善的制度，一直以来日本的社会文化也是 “ 劝退 ” 外来者的重要因素。 CNN 近日寻访了若干在日工作或生活的外籍人士。留日多年的越南女孩阮灵回忆说，自己在日本了解的第一个文化概念就是 “ 内外有别 ” ，对于外来者，日本人只是习惯性地保持礼貌与友好，而并非发自内心。这种文化随时提醒她，自己可能只是被当成 “ 圈外人 ” 。还有外籍人士表示，即便经高度融入日本社会，也仍无法适应那里的高强度工作压力。

CNN 称，日本近代以来从未在真正意义上 “ 接纳 ” 外来人口。报道称，日本上世纪 90 年代也曾出现用工荒，时任政府修改移民法，对战后移民拉美国家的日裔提供长期可续签的签证待遇，鼓励他们赴日工作。然而到了 2008 年的经济衰退期，日本政府 “ 翻脸不认人 ” ，敦促这批移民 “ 哪来的回哪去 ” 。美国天普大学日本问题专家金士顿表示，日本对外来务工者总是过河拆桥，就像餐巾纸一样 “ 用后即扔 ” 。

日本时事通讯社 8 日称，经济分析师森永卓郎表示，劳动力不足确是紧要问题，但政府的解决方向 “ 南辕北辙 ” ， “ 除了对那些想压低工资的企业有好处，别无任何益处 ” 。森永指出，解决劳动力不足就该提高工资；只要涨工资，就有更多人愿意工作。





到 2030 年，美国、德国、韩国、法国、新加坡和中国台湾等国家和地区均将面临老龄化难题，不少亚洲国家都要和日本 “ 抢 ” 人，大量引入外来务工人员。《日本时报》称，如果日本仍然无法改善外来务工者的待遇，那么很多人势必会倒向务工流程更简明、政府监管更严格的韩国。还有专家称，同样依赖外来务工者的新加坡宣传工作十分成功。该国长期将外来务工者描绘为 “ 家园建造者 ”“ 道路清洁工 ” ，是 “ 让我们的生活更舒适便利 ” 的有功之人。这一点日本仍有很大提升空间。

不可否认的是，日本对外来移民仍有吸引力。美国皮尤研究中心

2015

年的一项调研显示，整个亚太地区

71%

的受访者对日本评价积极。治安良好和环境优越都是该国的重要加分项。不过，不少留日多年的外国人已经心存去意。越南女孩阮灵表示，如果能将父母接去日本同住，她对种种弊端也就

“

将就了

”

，否则会考虑回国。她表示：

“

我对这里仍心存好感，但我认为日本应该认清一个事实：比起移民需要日本，日本现在更需要移民。

”

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