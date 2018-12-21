美议员指责中国宗教自由 北京：一派胡言

北京时间

12

月

21

日，中国外交部举行了新闻记者会，并对相关热点予以了回应。





据报道，美国议员卢比奥（

Marco Rubio

）等发表声明，对中国加大打压基督教信徒宗教自由深表担忧，并称新疆穆斯林遭拘押并被强制劳动，中国将所有宗教

“

中国化

”

正造成毁灭性影响。





对此，中国外交部发言人华春莹表示：你提到的这个美国议员卢比奥的所谓声明一派胡言，实在不值一驳。最多是美方一些人一贯狂妄无知和自以为是的又一个例子而已。





她表示：

“

我只想问卢比奥议员两个问题。第一，他知道中国有多少宗教、多少信教公民吗？他知不知道，目前中国主要有佛教、道教、伊斯兰教、天主教和基督教等五大宗教，信教公民近

2

亿，合法登记的宗教活动场所约

14.4

万处，宗教教职人员

38

万余人。中国公民依法享有充分的宗教信仰自由。

”





“

第二，他来过中国吗？他去过新疆吗？他了解新疆职业技能培训对于防范打击暴恐和去极端化的作用和意义吗？他懂不懂去极端化和宗教信仰自由完全是截然不同的两码事！他知不知道中国地方政府采取预防性反恐和去极端化措施正是为了保护更多的人不被恐怖主义和极端主义夺去宝贵生命？！为了让更多的普通群众能够充分享受正常的宗教信仰自由？他愿不愿做件实事，把那些受宗教极端思想和暴恐思想影响的人都接去，让他们在美国享受

‘

完全的自由

’

？

!” （多维新闻）

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