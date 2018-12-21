汇丰、渣打等部分全球性银行相继切断与华为业务往来

据《华尔街日报》当地时间20日报道，两家全球性银行决定不再向华为提供金融服务。
报道援引熟悉上述决定的人士说法称，这两家银行分别是汇丰银行（HSBC）和渣打银行（Standard Chartered），原因是华为的风险太高。
其中有人透露，汇丰银行是去年作出这个决定的。
2016年，该行和一家法院指定的机构向美国检察机关举报了华为的可疑交易。
另外，因为调查“是否有公司违反美国对伊朗制裁”，美国司法部的举动加剧了渣打银行对华为的担忧，于是，该行在最近作出了类似的决定。
对此，渣打银行今天对观察者网回应称：“我们不对客户关系作评论。”
不过，“孟晚舟事件”发生后，华为方面已回应过上述指控：“华为遵守业务所在国的所有适用法律法规，包括联合国、美国和欧盟适用的出口管制和制裁法律法规。”
事实上，其与华为的业务往来最早可追溯到本世纪初。
与上述2家银行不同，据知情人士称，花旗银行目前仍在继续向华为提供常规的服务，不过是在美国以外的地方。
然而，该行目前也正在密切关注美国方面的动向，与华为相关的新业务也将面临审核。
由于在全球170个国家开展业务，华为依赖于这些全球性银行进行现金管理，贸易融资，运营和投资支持。
报道还指出，十多年来，在华为打开新市场的同时，汇丰银行、渣打银行、花旗银行等也将其接入了全球金融体系，提供了包括外币，及来自西方投资者的债券融资等所有服务。
相比之下，中国的银行能为华为做的，仅局限在部分市场，无法覆盖全球。
值得一提的是，文章还列出了其他为华为提供融资等服务的金融机构名单，包括摩根大通银行（JPMorgan Chase）、澳新银行（Australia & New Zealand Banking Group）、荷兰国际集团（ING Groep）等。
不过，他们均拒绝回应是否会与华为开展新业务。（观察者网）
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