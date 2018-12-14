苹果将投10亿美元在德州建新园区 可容纳1.5万人









苹果还宣布，计划未来三年在西雅图、圣迭戈和加州卡尔弗市扩张，并在匹兹堡、纽约和科罗拉多州博尔德增加数以百计的就业岗位。





苹果今年初曾表示，将利用特朗普总统大规模税改创造的有利条件，在美国投资 300 亿美元。





拟建的奥斯汀新园区占地 133 英亩，距离苹果现有园区不到一英里，初期将有 5,000 名员工。这些岗位将属于工程、研发、运营和财务部门。





根据特朗普的 “ 美国优先 ” 政策，美国企业面临增加国内投资的政治压力； “ 美国优先 ” 政策也导致美中爆发贸易苦战。特朗普还警告可能对 iPhone 与其他从中国进口的苹果产品征收关税。





宣传创造就业机会行动符合美国企业的利益，因为先前将就业岗位移至海外或关闭美国工厂的企业，已招致特朗普的强烈抨击，而增加就业机会正是他的一大主张。特朗普最近表示，他向通用汽车董事长兼首席执行官博拉 (Mary Barra) 表达了不满，因为她决定在俄亥俄州的一家工厂减产。





新园区设在奥斯汀表明执行长库克的想法出现了大转弯，因为他之前曾表示新园区的选择不太可能落在德州。





苹果今年新增了 6,000 个就业岗位，继续朝着 1 月所设定到 2023 年在国内增加 2 万个就业岗位的目标前进。





苹果周四收升

1.09%

，报

170.95

美元。苹果股价从

11

月

1

日以来已大跌逾

20%

，因为该公司发布业绩预警，表示关键的假期季节季度营收可能逊于华尔街预期。

(

路透社

)

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