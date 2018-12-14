白宫贸易顾问纳瓦罗淡化中国的贸易让步

白宫贸易顾问纳瓦罗周四淡化了中国发出的积极信号，称中国必须进行结构性改革，结束贸易不公平做法。
纳瓦罗在接受福克斯电视台采访时表示，贸易谈判并不仅仅包括市场准入，中国还需解决结构性问题，包括知识产权盗窃。
他说：“中国有间谍活动和国家指导下的投资，如果我们失去技术基础，我们将国之不国。”
纳瓦罗表示，中国发出的积极姿态，包括恢复购买大豆，和报道称中国放弃“中国制造2025”计划，都不应该转移人们对正在进行中的闭门谈判的注意力。
纳瓦罗说：“从我们的角度来看，我们必须做的是坚守阵地、坚持强硬立场和专注于目标；对我们国家、这个世界、以及对中国而言，真正的目标是完成结构性改革，结束所有这些破坏全球经济的做法。”
美国农业部周四表示，中国已经开始恢复购买美国大豆，购买规模约113万吨。这是美中两国元首在12月初宣布休战90天以来，中国首次重大农业采购。
纳瓦罗表示，中国如果不购买大豆，就会出现通货膨胀，并引发骚乱。
中国消耗了全球50%的猪肉，需要大量的大豆作为猪饲料。中国是美国大豆最大的买家，2017年进口额超过120亿美元。（美国之音）
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