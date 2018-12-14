白宫贸易顾问纳瓦罗淡化中国的贸易让步

白宫贸易顾问纳瓦罗周四淡化了中国发出的积极信号，称中国必须进行结构性改革，结束贸易不公平做法。





纳瓦罗在接受福克斯电视台采访时表示，贸易谈判并不仅仅包括市场准入，中国还需解决结构性问题，包括知识产权盗窃。





他说： “ 中国有间谍活动和国家指导下的投资，如果我们失去技术基础，我们将国之不国。 ”

纳瓦罗表示，中国发出的积极姿态，包括恢复购买大豆，和报道称中国放弃 “ 中国制造 2025” 计划，都不应该转移人们对正在进行中的闭门谈判的注意力。





纳瓦罗说： “ 从我们的角度来看，我们必须做的是坚守阵地、坚持强硬立场和专注于目标；对我们国家、这个世界、以及对中国而言，真正的目标是完成结构性改革，结束所有这些破坏全球经济的做法。 ”





美国农业部周四表示，中国已经开始恢复购买美国大豆，购买规模约 113 万吨。这是美中两国元首在 12 月初宣布休战 90 天以来，中国首次重大农业采购。





纳瓦罗表示，中国如果不购买大豆，就会出现通货膨胀，并引发骚乱。





中国消耗了全球 50% 的猪肉，需要大量的大豆作为猪饲料。中国是美国大豆最大的买家， 2017 年进口额超过 120 亿美元。（美国之音）

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