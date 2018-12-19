沪综指收创近三周新低 因外盘大跌及利好期盼落空

中国股市沪综指周二收创近三周新低。分析师表示，受美股大跌影响，今日大盘低开，之后因市场预期中国改革开放 40 周年或有利好消息传出，股指随即出现一波上冲，但上攻乏力且最终无利好发布致大盘重归跌势。





他们指出，临近年底，资金面略显紧张，部分短线获利了结盘也将涌出，料短期股指仍将承压；加之政策面和消息面仍有一定不确定性，投资者以观望为主，技术上沪综指在 2,550 点附近存在一定支撑。





沪综指 .SSEC 收报 点，跌 21.32 点或 0.82% ，此前收盘低点为 11 月 29 日的 2,567.44 点；今日上海 A 股成交额为 992 亿元人民币，上日 1,029 亿元。 2,576.6521.320.82%11292,567.449921,029





“ 今天还是受到外围市场影响，现在市场的信心不强，观望情绪比较严重，估计还是要等中央经济工作会议。 ” 新时代证券高级投顾孙唯称。





美国股市三大股指周一下跌均超过 2% ，标普 500 指数收在 14 个月来的最低水平，因市场担心经济增长放缓，投资人关注本周稍晚美联储 (FED) 备受期待的升息决定。





他并指出，美联储本周将召开议息会议，目前市场对本次美联储是否加息的判断仍存在分歧。受此影响，今天大宗商品期货价格多数下跌，国内周期股承压，而黄金股受国际黄金价格的带动走势坚挺。









中国国家主席习近平今天在纪念改革开放 40 周年大会上表示，改革开放仍需跋山涉水，改什么、怎么改必须以是否符合完善和发展中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化的总目标为根本尺度， “ 该改的、能改的我们坚决改，不该改的、不能改的坚决不改。 ” 这也让外界一度猜测中国可能会在庆典期间出台更多开放举措的期望落空。





沪深

300

指数

.CSI300

收报

3,128.43

点，跌

1.04%

；沪深

300

指数期货主力

12

月合约收报

3,128.4

点，跌

1.14%

，成交

47,818

手。沪股通和深股通分别净卖出

15.26

亿元和净卖出

12.52

亿元。（路透社）

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