加拿大大使会见被中方拘禁的第二名加拿大人

加拿大外交部表示，中国允许加拿大大使会见被拘禁的第二名加拿大公民，拘禁的原因仍然不明。





周日，约翰 · 麦卡勒姆大使与加拿大企业家迈克尔 · 斯帕沃尔交谈。 两天前，这位大使与另一名被拘留的加拿大人康明凯会面。





外交部发表声明称，大使将继续向斯帕沃尔提供领事服务，并将寻求进一步接触他。





在加拿大应美国要求逮捕了华为 CFO 孟晚舟之后，中国拘留了在中国的这两名加拿大人。

渥太华拒绝透露它认为为什么这两名加拿大人被捕。但中国国营的 “ 新京报 ” 称，这两家公司涉嫌从事了危害中国国家安全的活动。





孟晚舟获得保释，但必须留在当地。她可能被引渡到美国，罪名是违反美国的制裁伊朗法规。





加拿大否认逮捕孟晚舟是一个政治举动。而说这纯属司法问题，也是加拿大履行其对美国的条约义务的案例。





加拿大总理特鲁多上周五在接受当地媒体采访时表示，中国拘留两名加拿大人是不可接受的，并担心经济可能受到双边关系恶化的影响。





他告诉多伦多城市电视台说： “ 我们立场明确，要为被拘留的公民挺身而出，试图找出原因，试图与中国合作，表明这是不可接受的。 ”





美国国务卿蓬佩奥也称中国的逮捕令人无法接受。





美国总统特朗普上周表示，如果有利于美国的安全利益或达成与中国的贸易协议，他可能会干预引渡请求。但加拿大外交部长警告华盛顿，不应将此事政治化。（美国之音）

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