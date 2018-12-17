彭博：习近平下几步棋怎么走将决定中国经济未来

随着美中贸易战的开始和延续，中国共产党总书记、中国国家主席习近平的外交和经济政策受到越来越多的关注。自习近平 2012 年上台以来，中国与西方国家的外交和经济关系呈现越来越紧张的势头。





美国彭博社星期六（ 12 月 15 日）发表分析报道，标题是 “ 习近平今后的举措决定中国的经济未来 ” 。





报道说， “ 习近平一反（中国已故的前最高领导人）邓小平的韬光养晦不出头的意见，顶撞美国总统特朗普和其他国家的领导人。那些领导人多年来对北京迟迟不对外国公司开放市场感到非常不满。对中国提出批评的人士表示，中国国内那些力图成为全球技术和贸易巨头的公司是靠政府补贴或廉价贷款起家的，而且它们还得到保护可以不用担心外国公司的竞争。





“ 眼下的对峙局面给习近平上台以来推行的某些政策带来挫折，而且也在中国国内引发不同寻常的公开批评的呼声高涨。甚至邓小平的儿子都在今年 10 月的一次讲话中发出了含蓄的责难。他敦促中国政府 ‘ 要保持清醒的头脑 ’ ， ‘ 知道自己的分量 ’ 。 ”





中国与美国和西方国家发生对峙正值中国在努力试图避免落入经济学家所说的中等收入陷阱，也就是人均收入在国家变富裕之前便停止增长。中等收入陷阱现象通常发生在工资增长和生产成本增长导致生产衣服或家具之类的工厂利润下降而经济又没有跃上更高价值的产业和服务业的时候。





世界银行报告说，自

1960

年代以来，亚洲只有

5

个经济体成功地摆脱了这个陷阱。这些经济体是日本，香港，新加坡，韩国和台湾。习近平要想领导中国加入这些摆脱了中等收入的经济体，就必须促成中国转变为市场经济，在金融服务业进入更多的竞争，同时还要跟美国打贸易战。中国的劳动力正在老化，公司和地方政府负债累累，环境污染需要几十年才能清理，这一切都加重了习近平所面临的挑战。

”（美国之音）

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