中国银保监会称要满足民企有效信贷需求 避免一刀切惜贷一哄而上送贷

中国银保监会周六表示，金融机构对于不同民营企业面临的短期和长期问题，应采取精细化、有针对性的措施，要尽最大可能满足企业有效信贷需求，既要避免 “ 一刀切 ” 的惜贷，也要避免 “ 一哄而上 ” 的送贷。





《求是》杂志公众号发布银保监会党委理论学习中心组撰文称，当前民营企业融资难融资贵问题尚未得到根本缓解，一些民营企业甚至陷入流动性困境，金融服务与企业的需求、期望相比还有不小的差距。





银保监会要求，金融机构服务各种类型企业，包括国有、民营、外资企业，均应一视同仁，坚决避免在授信、风控、问责等方面采用双重标准。





“ 金融机构要开展全方位的自我变革，破除阻止金融资源流向民营企业的各种壁垒与障碍。 ” 银保监会称，金融机构之间要充分利用联合授信、债权人委员会等机制，发挥好稳定信贷、稳定预期的积极作用。





金融管理部门要不断完善监管考核制度，加强对各类支持政策落实情况的检查督促，及时纠正不合理行为；同时，还应坚持稳健中性的货币政策、有针对性的财税政策、前瞻性的产业引导政策和环保政策，发挥可靠的融资担保体系作用以及地方政府在贴近民营企业方面的优势。





银保监会称，按照成熟一家、设立一家的原则，稳妥有序推进民营银行建设，切实推进大中型银行深化普惠金融事业部建设；对小微企业贷款要落实好 “ 两增两控 ” 的目标要求，执行较优惠的信贷风险权重标准；允许保险资金设立专项产品参与化解上市民营企业股票质押流动性风险，不纳入权益投资比例监管。





同时，继续深入整治银行业不合规、不合理融资收费，严厉打击各种变相提高融资成本的行为。合理确定贷款利率水平，全国性的大中型商业银行充分发挥行业 “ 头雁效应 ” ，带动民营小微企业综合融资成本明显下降。





银保监会表示，要建立和完善对民营企业 “ 敢贷、能贷、愿贷 ” 的考核激励机制。

“ 敢贷 ” ，要求银行业金融机构建立尽职免责、容错纠错机制，加快制定配套措施，修订原有不合理制度，激发服务民营企业的内生动力。 “ 能贷 ” ，要求银行业金融机构通过加大不良资产处置力度等方式盘活存量，腾出信贷空间，将有限的信贷资源向民营企业倾斜。





“ 愿贷 ” ，是要充分考虑民营企业的经营特点，重新审视、梳理和修订原有考核激励机制，使从事民营企业金融服务的分支机构和员工所付出的精力、所承担的责任与所享受的考核激励相匹配，充分调动其积极性、能动性。





银保监会还要求，推动国家融资担保基金支持的融资担保公司提高对小微企业融资的担保金额，适当降低担保费率和反担保要求；协同相关部门推进应收账款质押融资、知识产权和动产质押融资的配套机制和平台建设。（路透社）

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