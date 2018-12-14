华为同英国关系降至低点 尽管承诺斥资20亿美元整改安全

熟悉谈判的消息人士对路透表示，上月华为与英国当局的关系降至低点，当时一名高级官员退出了与这家中国公司的会议，原因是英方认为华为未能解决其产品的安全漏洞。
尽管华为作出回应，承诺将斥资20亿美元进行安全整改，以解决英国方面的关切，但双方的关系依然很紧张。目前，美国为首的多国指控华为帮助中国政府从事间谍活动。
“以前，英国公务员经常说‘请这么做’来提出要求，而不是告诉你或拍桌子，”一位知情人士对路透表示，“华为总部现在明白了。”
华为高管与英国国家网络安全中心(NCSC)的会晤令人担忧，突显出该公司在说服西方政府相信其设备的安全性方面面临挑战。
英国情报机构政府通信总部(GCHQ)下属的英国国家通信委员会(NCSC)的一名发言人表示，11月底的会议“由于紧张气氛加剧而提前结束”，但他拒绝提供任何进一步细节，因为对话是私下进行的。
华为没有直接回应有关此次会议或与NCSC会谈的问题，但表示，英国官员“指出了我们工程流程中需要改进的一些领域”。
“我们对这些反馈表示感谢，并致力于解决这些问题，”该公司在一份声明中表示。华为现在越来越需要获得英国当局的批准。迄今为止，英国当局一直拒绝美国提出的针对华为采取行动的要求，并表示他们会让华为的产品在一家专门的公司实验室接受审查，以防范安全威胁。(路透社)
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