华为同英国关系降至低点 尽管承诺斥资20亿美元整改安全

熟悉谈判的消息人士对路透表示，上月华为与英国当局的关系降至低点，当时一名高级官员退出了与这家中国公司的会议，原因是英方认为华为未能解决其产品的安全漏洞。





尽管华为作出回应，承诺将斥资 20 亿美元进行安全整改，以解决英国方面的关切，但双方的关系依然很紧张。目前，美国为首的多国指控华为帮助中国政府从事间谍活动。





“ 以前，英国公务员经常说 ‘ 请这么做 ’ 来提出要求，而不是告诉你或拍桌子， ” 一位知情人士对路透表示， “ 华为总部现在明白了。 ”





华为高管与英国国家网络安全中心 (NCSC) 的会晤令人担忧，突显出该公司在说服西方政府相信其设备的安全性方面面临挑战。





英国情报机构政府通信总部 (GCHQ) 下属的英国国家通信委员会 (NCSC) 的一名发言人表示， 11 月底的会议 “ 由于紧张气氛加剧而提前结束 ” ，但他拒绝提供任何进一步细节，因为对话是私下进行的。





华为没有直接回应有关此次会议或与 NCSC 会谈的问题，但表示，英国官员 “ 指出了我们工程流程中需要改进的一些领域 ” 。





“ 我们对这些反馈表示感谢，并致力于解决这些问题， ” 该公司在一份声明中表示。

华为现在越来越需要获得英国当局的批准。迄今为止，英国当局一直拒绝美国提出的针对华为采取行动的要求，并表示他们会让华为的产品在一家专门的公司实验室接受审查，以防范安全威胁。

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路透社

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