谁是中国改革开放最应该感谢的国家?

不管我们承不承认，在中国纪念改革开放四十周年之际，中国最应该要感谢的有两个国家，其中第一个就是美国：

因为是美国政府在上世纪七十年代率先解除了自中国介入朝鲜战争以来，西方国家及国际社会对中国实施的长达二十多年的制裁与封锁，美国带头与中国进行广泛的接触，并努力帮助中国实现现代化，支持中国进入联合国任安理会常任理事国。由此推动了整个西方国家和国际社会解除了对中国的封锁与制裁，恢复了与中国的关系正常化。美国政府还承诺为中国对来自苏联的核威胁提供安全保障，为中国的经济发展与崛起创造了和平安全环境。

1979 年美国政府正式与中国大陆建交、恢复与中国的关系正常化的举措，更是为美国在以后长达三十多年的时间里对中国进行大规模的经济、金融、科技、装备的援助和支持，以及向中国全面开放美国市场，为美国全面帮助中国实现现代化铺平了道路。使中国经济实现了三十多年的快速增长。

美国是西方发达国中家最先接收中国留学生的国家，美国也一直是全世界接收中国留学生最多的国家，时至今日，中国还有 36 万留学生在美国学习。美国也是最早向中国提供现代化军事设备和开展两军互访交流的国家。今天中国的 IT 、互联网、生物医疗、航空航天等高科技、信息技术 …… 几乎绝大多数都是来自于美国。美国还向中国开放了全球最大的市场（美国的国内市场）。美国长期背负着对中国最大的贸易逆差（每年高达几千亿），还低税、无税采购大量中国商品，助力中国成为世界第一大外汇储备国和第二大经济体，客观上为中国综合国力的提高、为中华民族的崛起起到了无可替代的作用，可谓居功至伟。

中国第二个应该感谢的国家就是日本：以国别论，日本是中国最大的援助国，中国是日本最大的受援国。中国改革开放三十多年来，仅日本政府向中国提供的低息、无息贷款，无偿赠款等开发援助资金（ ODA) 就超过 5 万亿日元。

中国的三北防护林、汶川震后建设、重庆轻轨二号线，以及北京、上海等许多中国城市的环保项目和城市现代化建设都得到了日本的资金和技术的支持与帮助。

一个不容置疑的事实是，如果没有美国和日本的支持帮助，中国不会发展得这么快。甚至可以毫不夸张地说，如果没有美国日本对中国改革开放的支持与帮助，就没有今天的中国。

所以，我们说在中国纪念改革开放四十周年之际，我们最应该感谢的两个国家就是美国和日本。（学人说史6）

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