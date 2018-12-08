在加被捕华为财务总管身份成谜 美公司高管忧虑

中国技术公司巨头华为的全球财务总管孟晚舟在加拿大被捕并有可能被引渡到美国的消息传出，在美国公司高层引起担忧。





路透社星期五从新加坡发出的报道说，星期四在新加坡举行的一次不要对外开放的美国公司安全会议上，首要话题包括中国技术公司巨头华为的一个高级主管被逮捕后，美国在中国营业的公司有可能会受到什么报复。





报道说，了解会议内情的两位人士说，参加这次先前安排的美国国务院海外安全咨询委员会召集的会议的一些美国大公司的官员表示担心美国公司及其主管会遭到报复。





其中一位人士说，一些参加会议的人说，他们的公司正在考虑收缩非必要人员在中国的旅行，并研究把在中国举行的会议转到其他国家。





路透社的报道说，参加这次公司安全会议的公司包括迪斯尼，谷歌，脸书和 PayPal 。这些公司都拒绝就此事发表评论。





眼下，美国和中国正在贸易问题上紧张对峙。美国特朗普政府声言中国多年来拒绝履行加入世界贸易组织的承诺，却一方面利用加入世贸组织好处自由进入美国市场，另一方面则设置市场壁垒让美国公司难以进入中国市场，强迫美国公司转让技术，大规模窃取美国公司知识产权，不断发起网络攻击盗窃信息。





为了惩罚美国所说的中国不肯改变不公平的贸易做法，美国先对中国 500 亿美元的产品加征 25% 的关税，再对 2000 亿美元的中国产品加征 10% 的关税，并表示要从明年元旦开始将对那 2000 亿美元的商品加征的关税提高到 25% 。





上个星期，特朗普总统与中国国家主席习近平在阿根廷布宜诺斯艾利斯参加 20 国集团峰会期间达成协议，美国暂缓对 2000 亿美元的中国产品再度提升关税，但在从 12 月 1 日算起的今后 90 天内中国必须就中国经济结构性问题跟美国谈判达成协议，否则将按原先计划加征关税。





华为公司高管孟晚舟就是在这种情况下在加拿大被捕并有可能被引渡到美国的。





加拿大总理特鲁多表示，这是一次执法行动，加拿大政府没有干预。路透社报道说，加拿大司法部拒绝提供有关孟晚舟案件的详情。加拿大不列颠哥伦比亚省的最高法院将听审其案件，但目前没有多少详细的信息。





与此同时，路透社报道说，美国两名官员星期四表示，美国总统特朗普事先并不知道此事，这种说法似乎是为了避免这一事件影响两国即将举行的有关贸易纠纷的谈判。





路透社报道说，华为公司的创始人任正非的女儿孟晚舟是在加拿大按照美国的请求羁押的；了解情况的人士说，美国正在调查利用全球银行系统绕过美国对伊朗的制裁的问题。（美国之音）

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