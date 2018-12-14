特朗普将遣返越战时期抵达美国的越南难民

据美国《大西洋周刊》杂志报道，特朗普政府正在恢复驱逐在美国生活了几十年的部分越南移民的活动，其中许多人是在越南战争期间抵达美国。





杂志称，这是特朗普总统长期以来优先考虑的更严厉对待移民和缩小美国庇护政策的最新举措。从本质上讲，政府现在已经决定，在美国和越南建立外交关系之前抵达美国的越南移民必须遵守标准的移民法，这意味着他们都将有资格被驱逐出境。新的立场反映了白宫在限制移民方面的努力。

美国政府去年开始将越南、柬埔寨和其他国家的许多长期移民驱逐出境，声称这些移民是 “ 暴力犯罪外国人 ” 。之前华盛顿和河内签署了一项特别的 2008 协议，协议专门禁止将 1995 年 7 月 12 日之前抵达美国的越南人被驱逐出境，这个日期是美国和越南两国在越南战争后重新建立外交关系的那一天。但是特朗普政府在 2017 年春季单方面重新解释了该协议，不再豁免被定罪的越南难民，并允许政府遣返少数 1995 年以前抵达美国的越南移民，这是一项从今年 8 月开始实施的清退政策。

然而，上周，美国驻河内大使馆发言人表示，美国政府将再次改变这一决定。美国驻河内大使馆发言人詹姆斯 · 斯奎尔告诉《大西洋》杂志，华盛顿现在认为， 2008 年协议不能保护 1995 年以前的越南移民被免于驱逐出境，并指出 2017 年的新解释仅适用于无证件或犯罪的外国移民，而不适用于那些已成为美国公民的越南人。詹姆斯 · 斯奎尔解释说说： “ 美国和越南在 2008 年签署了一项关于遣返的双边协定，其中规定了驱逐 1995 年 7 月 12 日之后抵达美国的越南公民的程序，并规定了最后的遣送令。虽然与这项具体协议有关的程序不适用于 1995 年 7 月 12 日之前抵达美国的越南公民，但并没有明确排除 1995 年以前的案件。 ”





在美国国务院发言人证实，国土安全局已经会见了越南驻华盛顿大使馆的代表，但拒绝提供会谈时间或讨论内容的细节，之后美国驻河内大使馆公布了以上这个政策改变。国土安全局发言人凯蒂 · 沃尔德曼说： “ 我们有 5000 名被定罪的来自越南的外国人，最终将被驱逐出境。这些非美国公民在前任政府中被逮捕、定罪，并最终被联邦移民法官下令遣返。现政府的首要任务是将这些犯罪的外国人遣返回他们的祖国。 ”

越南大使馆的发言人没有立即回复《大西洋》杂志的评论请求。但华盛顿特区的一个倡议组织组织东南亚资源行动中心在一份声明中表示，美国国土安全局与越南驻华盛顿大使馆代表举行的会议的目的是修改那份 2008 年协议。该协议最初的有效期定为五年，除非有任何一方选择退出，否则将每三年自动延长一次。根据这些规定，协议将在下个月重新延长。而自 1998 年以来，已有超过 9000 名越南国民被美国政府签发了最终遣返令。

当特朗普政府最初决定重新解释 2008 年协议的时候，特朗普政府认为只是那些 1995 年以前被刑事定罪的人才能不受协议保护，并将被驱逐出境。在做出更强的抵抗之前，越南最初承认并接收了一些被遣返的移民。而最近有十几名越南移民最终未能被驱逐出美国。 8 月份的政策改变似乎至少暂时搁置了这些举措，但最新的政策变化使更多的越南移民的命运更加不确定。现在所有 1995 年以前的抵达美国的越南人都不再受到 2008 协议的保护。





许多 1995 年以前抵达美国的越南人都因 2008 年协议受到乔治 ·W· 布什总统和巴拉克 · 奥巴马总统两届政府的保护，他们都是来自越南战争的难民。其中有些人是支持美国和南越军队的越南人后代，但这一身份使如今的越南政府不愿接收他们。

根据 2014 年至 2018 年担任美国驻越南大使的特德奥西乌斯的说法，特朗普政府的举动反映了美国对该协议的全新解读。奥西乌斯说，在他任职期间， 2008 年的协议得到了所有人的接受。有关方面禁止驱逐所有 1995 年以前抵达美国的越南移民。奥西乌斯在一封电子邮件中表示， “ 我们理解该协议禁止驱逐 1995 年以前的越南人。两国政府和越南裔美国人社区都这样解读。 ” 他还补充说，美国国务院已经向白宫和移民及海关执法局解释了这一点。

亚裔美国人资源研讨会的主任凯文

·

林说，

“

四十三年前，由于美国介入的那场战争，许多东南亚人包括越南人为了他们自身以及家庭的安全，逃离了祖国和家园，美国应该记住这一点。

”

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