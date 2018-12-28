俄罗斯成功试射新超音速导弹 美媒：美国也在研究

俄罗斯总统普京 12 月 26 日宣布该国成功试射一种新型超音速导弹，能够以音速 20 倍的速度飞行，预计明年可列装部队。美国《华盛顿邮报》对此消息予以关注，并认为这意味着俄罗斯明年 “ 将为其武器库增添一种新的超音速核弹头 ” 。

据报道，在试验中，这种滑翔导弹从俄西南部一个地点发射升空，并击中了 3500 英里之外的一处目标。普京称这是给俄罗斯的一个 “ 很棒的、完美的新年礼物 ” 。

报道称，这种新型武器代号为 “ 先锋 ” 。它是一种美国五角大楼既在研究同时也感到担忧的武器类型。美国与俄罗斯等国之间正展开军备竞赛，都想研发出易于操控，且飞行速度远超音速的导弹。

普京在今年 3 月的一次演讲中公布了这款导弹，他宣称，该导弹速度如此之快、如此之敏捷，在未来几年里都将能够避开现役导弹防御系统。

报道说，美国也在研究高超音速导弹，其中一些是从飞机上发射的，不过美国官员最近几个月警告说，他们所做的这些努力仍落后于潜在对手的努力。近年来，五角大楼更是大幅增加了围绕这类举措的财政预算。

俄罗斯以美国的导弹防御系统的名义，来证实它开发能够携带核武器的超声速助推滑翔导弹的行为是正当的。尽管美国的导弹防御系统不是为了对抗俄罗斯的战略导弹而设计的，美国在加州和阿拉斯加的导弹防御系统数量有限，在欧洲也只有几处拦截系统，但俄罗斯长期以来一直对可能削弱其核威慑力量的系统前景感到不安。

“ 即使美国导弹防御系统的基本原理背后没有多少逻辑支撑，但俄罗斯领导层仍在思考未来他们的战略威慑力量在某种程度上会受到损害，而且这种威胁概念很容易成为为下一代技术项目、传送系统等辩护的理由。 ” 美国智库 “ 海军分析中心 ” （ CNA Corporation ）的俄罗斯军事分析师迈克尔 • 科夫曼（ Michael Kofman ），在普京 3 月发表详细阐述俄罗斯导弹计划的讲话后，在一篇博客文章中分析说。





报道称，美国官员担心，能够在几秒钟内击中目标的可操纵导弹的出现，将破坏欧洲和亚洲部分地区的稳定。但对普京来说，展示令人害怕的新武器是一种让那些怀念苏联超级大国地位的俄罗斯人兴奋的方式，也是把美国带到谈判桌的一种尝试。由于担心美国不会延长限制两国部署核弹头的《新削减战略武器条约》（ START ），该条约将于 2021 年到期，普京一直在警告新一轮的军备竞赛将会出现。

美国总统特朗普今年宣布，美国将退出冷战时期的另一项限制短程和中程核武器的条约，也就是人们常称的《中导条约》，因为美国称俄罗斯违反了该条约。

据俄罗斯塔斯社 25 日报道，俄罗斯已经开始试验一种核动力、可携带核弹头的水下无人机，理论上，这种水下无人机可以摧毁曼哈顿等沿海地区。这种名为 “ 波塞冬 ” 的水下无人机与 “ 先锋 ” 导弹一起，都是由普京在 3 月的讲话中公布的。

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