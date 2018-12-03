穆迪:习特会暂缓和中美敌对行动

中美双方达成共识同意“停火”，暂缓额外加征新关税，进行 90 日的谈判。评级机构穆迪表示，中美元首峰会后，此前的敌对行动暂时缓和，但预期中美关系仍存在争议。





穆迪称，在持续的贸易争端中，狭隘的协议和适度的让步不会让两国的经济、政治及战略利益的巨大鸿沟收窄。作为世界两大经济体，美国及中国过于强大，以致在谈判上未能放弃其国家利益。然而，基于两国关系密切，经济冷战导致双方关系切断代价会很大，两国关系将在冲突和妥协中摇摆。





穆迪认为，中美关系的紧张会在四方面影响全球信贷情况，包括贸易、科技、投资及地缘政治，亦会令全球信贷情况及质素蒙上阴影，影响将遍及全球、个别国家、行业及公司层面。





穆迪称，持续的紧张局势将扰乱全球贸易，削弱多边国际贸易体制的有效性并抑制增长，由于每一项新发展都反映在金融市场，将影响许多债务发行人的估值和借贷成本。在主权层面，穆迪正关注增长，投资和政策反应，以及信心指标，如资本流动和滙率。在行业和公司层面，贸易、供应链、投资和竞争力的可能变化将影响收入、成本、利润和杠杆。





穆迪又指，亚洲经济深度融入区域和全球技术和贸易链，包括香港、南韩、马来西亚、新加坡、台湾和越南，这些地区国家最容易受到贸易和投资方面的影响。（信报）

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