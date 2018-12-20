英拉他信兄妹现身新加坡 去了“他信牛肉面”

据新加坡亚洲新闻频道（Channel NewsAsia）报道，当地时间周二（18日）中午，英拉、他信以及他信的女儿来到新加坡声音美食中心（Seah Im Food Centre），他们去了一家以他信名字命名的牛肉面馆就餐，并和面馆老板合影留念。
面馆老板说，他们点了三碗泰式牛肉面和一份泰式炒河粉。英拉兄妹很喜欢这家餐馆的菜品，尤其是泰式炒河粉和干辣椒，英拉更是对店里提供的干辣椒情有独钟。
“我很高兴。毕竟我的店铺以他信的名字命名的”，64岁的面馆老板贾泽恩（Jaesen Ng）说。至于英拉兄妹是如何得知这家店铺的，老板也感到很疑惑。
据悉，面馆老板是新加坡人，曾在泰国工作过。他牛肉面馆于2003年开业，由于这家餐馆以泰式牛肉面为主，老板当时想给自己的店铺取一个容易辨别的名字，于是索性就以时任泰国总理他信的名字命名。
对于英拉和他信的到来，面馆老板十分欣喜，他觉得这对面馆的生意起到了很好的宣传作用。
他信2001年当选为泰国第23任总理，他信的妹妹英拉则于2011年赢得大选，成为泰国第一位女总理。这两位泰国前总理下台后分别于2008年和2017年流亡国外，并遭到泰当局通缉，近几个月来，二人在英国、日本、迪拜等地频频现身，一直吸引着泰当局和外界的关注。
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