马来西亚棕榈油巨头改种榴莲 英媒：因中国需求旺盛

英媒称，气味特别、满身带刺的榴莲将成为马来西亚的下一个主要出口产品，马来西亚政府正在鼓励大规模种植榴莲，以满足中国对这种水果前所未有的旺盛需求。

据路透社 11 月 26 日报道，有人将成熟榴莲的气味形容为露天下水道或松脂的气味，尽管东南亚的一些机场、公共交通和酒店禁止具有刺激性气味的榴莲入内，但中国人却是榴莲的拥趸，在中国销售的榴莲风味食品包括披萨、黄油、沙拉酱和牛奶。

最近的一个午餐高峰时段， 26 岁的海伦 · 李（音）在上海一家主打榴莲皮萨的餐厅吃饭，这家餐厅的几乎每位客人都点了一份 60 元的榴莲披萨。李说： “ 最初我也讨厌榴莲，因为我觉得它气味怪异，但吃起来，真的太美味了。 ” 而在另一家卖榴莲鸡肉火锅的上海餐厅，店主陈伟豪（音）说，他的餐厅每月能卖出 20 至 25 公斤左右的泰国进口榴莲。

根据联合国的贸易数据，去年中国的榴莲进口量增长了 15% ，达到近 35 万吨，价值 5.1 亿美元，其中近 40% 进口自世界最大的榴莲生产国和出口国泰国，而进口自马来西亚的榴莲占总量的不到 1% 。但目前马来西亚出口中国的仅限榴莲果肉和果酱，未来可能出口整果，预计到 2030 年，马来西亚对中国的出口量将能大幅增长 50% 。

报道称，马来西亚榴莲种植面积增加了数千亩，去年总面积达到 7.2 万公顷。曾在马来西亚家庭果园和小型农场种植的榴莲从未像现在这样吸引投资，就连房地产大亨和该国第一大出口农产品棕榈油的制造商都纷纷涉足榴莲种植，因为种植榴莲利润更丰厚。

报道称，中国人高价购买马来西亚的 “ 猫山王 ” 榴莲，这个品种的榴莲口感细腻、甜味里带着微苦，现在马来西亚全国各地均有种植。过去 5 年间，这个品种的价格翻了两番。今年 3 月，媒体援引时任马来西亚农业部长的话说， 1 公顷猫山王榴莲的产值是 1 公顷油棕产值的近 9 倍。马来西亚农业部称，沙巴州一些原本用于种植油棕的土地将改种榴莲，其计划将榴莲种植面积扩大到 5000 公顷以上。





马来西亚榴莲产业顾问林钦奇（音）说： “ （马来西亚）榴莲产业正在从本土向全球转型，大规模种植源于中国的巨大需求，在繁荣前，马来西亚的榴莲农场本来是休闲农场 …… 现在它们都是数百英亩，甚至更大，未来还会有更多的榴莲农场出现。 ”

林钦奇说，马来西亚棕榈油巨头凯业集团和房地产巨头成功集团都在向其咨询有关进军榴莲种植业的问题。马来西亚国有棕榈油企业费尔达公司称，今年农业部已开始在其土地上种植榴莲，林蓬岸种植公司上月称，该公司计划出资 500 万美元购买一家榴莲出口商的股份。而去年成立的私营公司 M7 种植公司正在吉兰丹州话毛生的 “ 猫山王 ” 榴莲原产地开发一个占地 1 万英亩的榴莲种植园，并以每棵 5000 林吉特（ 1 马来西亚林吉特约合 1.66 元人民币）的价格出售榴莲树。

该公司首席执行官吴丽珍（音）说： “ 我们成立这家公司是因为我们看到了这个产业的潜力，我们的首要目标就是中国。 ” 她说，大多数买家都来自中国。

马来西亚农业部说：

“

今天种植榴莲已不仅仅是一种爱好，因为榴莲被视为农业的

‘

黄金

’

。

”

Twitter

sgnypost





