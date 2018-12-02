马蓉脸部手部有明显瘀痕：王宝强对我拳打脚踢

有网爆消息称王宝强对马蓉施暴，状况严重。马蓉目前已被送往某医院急诊。新浪娱乐第一时间赶往医院见到马蓉。据她所述，王宝强和四五个同伴于今早一起对马蓉拳打脚踢，重点踢打了其头部、后脖、颈椎、掰扯其手部，撕扯嘴巴，甚至对马蓉妈妈施暴。新浪娱乐也联系了王宝强宣传，对方回应称不清楚情况，先去了解一下。





6月22日，据王宝强、马蓉离婚案件最新播报，马蓉上诉王宝强离婚纠纷不公开开庭审理并当庭宣判，判决驳回上诉，维持原判。今年2月，两案一审宣判，法院认定二人解除婚姻关系，子女一人一个，儿子归王宝强，女儿归马蓉。

按照法院判决，每周末，孩子均可回马蓉这边呆一天。而据马蓉所述，王宝强本周未征得她同意，带孩子外出。昨晚（12月1日）马蓉去接孩子时二人发生了矛盾。马蓉一度报警，警察做了了解处理后离开。但凌晨，二人再起冲突，马蓉再报警称“王宝强扬言要杀我”。

警察二度来做调解。在警察在场情况下，王宝强和四五个同伴对马蓉施暴，警察从餐厅一直拦阻到卧室，但拦不住。据马蓉所述，王宝强带头打她，几个人压在她身上，重点踢打了其头部、后脖、颈椎、掰扯其手部，撕扯嘴巴，甚至在过程中对马蓉妈妈施暴。而后，马蓉被警方送往了医院急诊。

新浪娱乐在医院现场观察，马蓉脸部、手部有明显瘀痕，其母亲额头红肿。医院方在对其进行进一步检查。马蓉目前口述，脑后肿起的大包处、手腕、大臂、整个头部疼的厉害。

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